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शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेटी का अधिकारियों पर गंभीर आरोप, बोली- मां को बहुत भला बुरा कहा, सदमे में चली गई जान

शाहजहांपुर : महानगर स्थित मोहल्ला गदियाना की रहने वाली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति की बेटी स्मिता शंखवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्मिता शंखवार ने रोते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. वह कह रही है कि मेरी मां का अकाउंट चढ़ाया नहीं जा रहा था.

मां DPO के पास गई, तो उन्होंने बेइज्जत करके भगा दिया. बहुत बुरा भला कहा. इस वजह से उनकी सैलरी नहीं आ रही थी. बीते चार महीने से सैलरी नहीं आने से मां बहुत चिंतित थी. इस वजह से मां की तबीयत भी खराब रहती थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और मेरी मां मर गई.

स्मिता ने आरोप लगाया कि DPO ने कहा कि तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है. काम तो करना ही नहीं चाहते तुम लोग. मेरी मां पर काम का दबाव था. विभाग के भी काम करो, BLO का भी काम करो. DPO धमकी दे थे, अगर काम नहीं करोगी तो तुम्हारी डीएम से शिकायत कर देंगे.

मेरी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई. उसकी मौत हो गई. स्मिता रो-रो कर नगर निगम के निर्माण विभाग में AE के पद पर तैनात दिलीप शुक्ला को भी जिम्मेदार ठहरा रही है.