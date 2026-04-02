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शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेटी का अधिकारियों पर गंभीर आरोप, बोली- मां को बहुत भला बुरा कहा, सदमे में चली गई जान

युवती ने मां के शव के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं.

शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत.
शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:15 PM IST

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शाहजहांपुर : महानगर स्थित मोहल्ला गदियाना की रहने वाली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति की बेटी स्मिता शंखवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्मिता शंखवार ने रोते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. वह कह रही है कि मेरी मां का अकाउंट चढ़ाया नहीं जा रहा था.

मां DPO के पास गई, तो उन्होंने बेइज्जत करके भगा दिया. बहुत बुरा भला कहा. इस वजह से उनकी सैलरी नहीं आ रही थी. बीते चार महीने से सैलरी नहीं आने से मां बहुत चिंतित थी. इस वजह से मां की तबीयत भी खराब रहती थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और मेरी मां मर गई.

स्मिता ने आरोप लगाया कि DPO ने कहा कि तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है. काम तो करना ही नहीं चाहते तुम लोग. मेरी मां पर काम का दबाव था. विभाग के भी काम करो, BLO का भी काम करो. DPO धमकी दे थे, अगर काम नहीं करोगी तो तुम्हारी डीएम से शिकायत कर देंगे.

मेरी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई. उसकी मौत हो गई. स्मिता रो-रो कर नगर निगम के निर्माण विभाग में AE के पद पर तैनात दिलीप शुक्ला को भी जिम्मेदार ठहरा रही है.

वीडियो में स्मिता कह रही है कि लगातार विभाग के काम के साथ-साथ में SIR के काम का बोझ, BLO की ड्यूटी और सैलरी नहीं मिलने के कारण मेरी मां सदमे में थी. अधिकारी लगातार उनकी शिकायत डीएम से करने की बात कह रहे थे, जबकि मेरी मां की तबीयत बीते कई दिनों से खराब चल रही थी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति जलाल नगर के बूथ संख्या 118 पर तैनात थीं. स्मिता शंखवार ने अपनी मां के शव को वाहन से घर ले जाते समय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं.

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