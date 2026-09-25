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आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने तीन सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, वार्ता सफल, आंदोलन रहेगा जारी

रांची: झारखंड आंगनबाड़ी प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर धुर्वा गोल चक्कर के पास मौजूद समाज कल्याण निदेशालय के सामने एक दिवसीय धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की. यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि समाज कल्याण निदेशालय की ओर से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था, लेकिन मांगों को पूरा करने के बजाय सिर्फ टालमटोल किया जाता रहा. लिहाजा, यूनियन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जब तक बाजार दर पर राशन खरीदने की छूट नहीं मिलती है, तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं परोसा जाएगा.

उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है. इसके बावजूद निदेशक ने खुद बातचीत नहीं की. उनकी जगह सहायक निदेशक ने बातचीत की और कहा कि बाजार दर पर पोषाहार की राशि खरीदने को लेकर भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा. साथ ही निष्कर्ष निकालने के बजाय उन्होंने आग्रह किया कि पुराने दर पर ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता परोसा जाए जो संभव नहीं है.

8 माह से पोषाहार का भुगतान नहीं: बालमुकुंद सिन्हा

यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि मामूली मानदेय पर काम करने वाली सेविका-सहायिकाओं के लिए अपनी जेब से खर्च कर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल है. ऊपर से पिछले आठ माह से पोषाहार राशि का भुगतान नहीं हुआ है. लिहाजा, तय सरकारी दर के साथ-साथ उधार में राशन लेकर बच्चों के लिए भोजन पकाना संभव नहीं है.

यूनियन ने सीएम को लिखा पत्र