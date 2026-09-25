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आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने तीन सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, वार्ता सफल, आंदोलन रहेगा जारी

रांची में समाज कल्याण निदेशालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने तीन सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

ANGANBADI WORKERS PROTEST
प्रदर्शन करते आंगनबाड़ी वर्कर्स (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 8:14 PM IST

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रांची: झारखंड आंगनबाड़ी प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर धुर्वा गोल चक्कर के पास मौजूद समाज कल्याण निदेशालय के सामने एक दिवसीय धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की. यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि समाज कल्याण निदेशालय की ओर से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था, लेकिन मांगों को पूरा करने के बजाय सिर्फ टालमटोल किया जाता रहा. लिहाजा, यूनियन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जब तक बाजार दर पर राशन खरीदने की छूट नहीं मिलती है, तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं परोसा जाएगा.

उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है. इसके बावजूद निदेशक ने खुद बातचीत नहीं की. उनकी जगह सहायक निदेशक ने बातचीत की और कहा कि बाजार दर पर पोषाहार की राशि खरीदने को लेकर भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा. साथ ही निष्कर्ष निकालने के बजाय उन्होंने आग्रह किया कि पुराने दर पर ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता परोसा जाए जो संभव नहीं है.

8 माह से पोषाहार का भुगतान नहीं: बालमुकुंद सिन्हा

यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि मामूली मानदेय पर काम करने वाली सेविका-सहायिकाओं के लिए अपनी जेब से खर्च कर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल है. ऊपर से पिछले आठ माह से पोषाहार राशि का भुगतान नहीं हुआ है. लिहाजा, तय सरकारी दर के साथ-साथ उधार में राशन लेकर बच्चों के लिए भोजन पकाना संभव नहीं है.

यूनियन ने सीएम को लिखा पत्र

वार्ता विफल होने के बाद यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सहायक निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इनमें कई आंगनबाड़ी केंद्रों को कथित तौर पर पिछले आठ महीने से नहीं मिली पोषाहार राशि का तत्काल भुगतान, बाजार मूल्य के आधार पर पोषाहार की दर तय करना और सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के साथ मानदेय बढ़ाने, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग शामिल है. कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अब बहुत जल्द इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जाएगी.

बता दें कि झारखंड में आईसीडीएस के तहत 38,957 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है. इनमें करीब 38,027 सेविका और 37,384 सहायिका कार्यरत हैं. पूरक पोषण कार्यक्रम से राज्य में करीब 24.04 लाख लाभार्थी जुड़े हैं. इनमें 6 महीने से 3 वर्ष तक के करीब 10.39 लाख बच्चे, 3 से 6 वर्ष के करीब 10.62 लाख बच्चे, लगभग 1.65 लाख गर्भवती महिलाएं और करीब 1.17 लाख धात्री महिलाएं शामिल हैं.

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