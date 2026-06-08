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'₹10 हजार में कैसे चलेगा घर? काम तो बढ़ाया, लेकिन मानदेय नहीं', शिमला में सचिवालय के बाहर फूटा आंगनवाड़ी वर्कर्स का गुस्सा

आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मांग उठाई कि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाएं. प्रदर्शनकारियों ने क्लास-3 और क्लास-4 कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन लागू करने तथा सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी. उन्होंने कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें आज भी सीमित मानदेय पर काम करना पड़ रहा है.

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि वे वर्षों से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को निभा रही हैं. इसके अलावा समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कई अतिरिक्त कार्यों की जिम्मेदारी भी उन पर रहती है. इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है. ऐसे में सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं टालैंड में एकत्रित हुईं और वहां से रैली निकालते हुए सचिवालय पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानदेय बढ़ाने, कर्मचारी दर्जा देने और अन्य सुविधाएं लागू करने की मांग उठाई. प्रदर्शन के साथ ही प्रदेशभर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की गई.

कर्मचारी दर्जा और न्यूनतम वेतन की मांग (ETV BHARAT)

अन्य राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग

संगठन ने कहा कि कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. इसी तर्ज पर हिमाचल में भी विशेष मेडिकल अवकाश, ईएसआई सुविधा, बेहतर अवकाश व्यवस्था और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने चाहिए. उन्होंने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को मजबूत करने वाली जिम्मेदारी की है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कि मौजूदा मानदेय में परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई कार्यकर्ताओं को कामकाज से जुड़े खर्च भी स्वयं उठाने पड़ते हैं. ऐसे में सरकार को उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

आंगनवाड़ी वर्कर्स ने काला दिवस मनाने की दी चेतावनी (ETV BHARAT)

11 जुलाई को काला दिवस मनाने की चेतावनी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव ऊषा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्री-स्कूल शिक्षा के साथ-साथ सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कई अतिरिक्त कार्य भी करती हैं, लेकिन उन्हें केवल 10 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी के लिए मोबाइल भी कार्यकर्ताओं को खुद खरीदना पड़ता है और इंटरनेट-कॉलिंग रिचार्ज के लिए मिलने वाले 155 रुपये बेहद कम हैं. यूनियन का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसों से घर चलाना नामुमकिन है, ऐसे में सरकार तुरंत मानदेय और भत्तों में इजाफा करे.

प्रदर्शन के दौरान छोटा शिमला में लगा जाम (ETV BHARAT)

ऊषा रानी ने कहा कि फिलहाल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है. यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 11 जुलाई को पूरे हिमाचल प्रदेश में 'काला दिवस' मनाया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि संगठन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा.

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