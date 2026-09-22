ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का ऐलान: 25 सितंबर को रांची में धरना, चयनमुक्ति की धमकी पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

25 सितंबर को आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने रांची में धरने का ऐलान किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Anganwadi workers
महिला को समझाती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड आंगनबाड़ी प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर 25 सितंबर को रांची में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. यूनियन ने समाज कल्याण विभाग को चेतावनी दी है कि सेविका और सहायिकाओं को चयनमुक्त करने की कथित धमकी बंद नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी.

सरकारी दर पर पका भोजन परोसना संभव नहीं

यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि सरकारी दर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना मौजूदा बाजार भाव में संभव नहीं है. उनका दावा है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें निर्धारित सरकारी दर की तुलना में करीब दोगुनी हो चुकी हैं. ऐसे में मामूली मानदेय पर काम करने वाली सेविका-सहायिकाओं के लिए अपनी जेब से खर्च कर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल है. ऊपर से पिछले आठ माह से पोषाहार राशि का भुगतान नहीं हुआ है. लिहाजा, तय सरकारी दर के साथ-साथ उधार में राशन लेकर बच्चों के लिए भोजन पकाना संभव नहीं है.‌

झारखंड आंगनबाड़ी प्रदेश वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

तीन सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र

यूनियन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें कई आंगनबाड़ी केंद्रों को कथित तौर पर पिछले आठ महीने से नहीं मिली पोषाहार राशि का तत्काल भुगतान, बाजार मूल्य के आधार पर पोषाहार की दर तय करना और सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के साथ मानदेय बढ़ाने, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग शामिल है.

यूनियन के मुताबिक है कि चतरा, खूंटी और रांची समेत कई जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 सितंबर से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं दिया जा रहा है. सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि मौजूदा सरकारी दर पर बाजार से खाद्य सामग्री खरीदना संभव नहीं है.

Anganwadi workers
3 से 6 साल के बच्चे को पोषाहार (ETV Bharat)

चयनमुक्त करने की धमकी का आरोप

यूनियन के मुताबिक, 21 सितंबर को गढ़वा की समाज कल्याण पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को पत्र जारी किया है. इसमें जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार का संचालन नहीं हो रहा है, वहां की सेविका और सहायिकाओं की चयनमुक्ति का प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजने की बात कही गई है.यूनियन का आरोप है कि समस्या का समाधान करने के बजाय विभागीय स्तर पर सेविका और सहायिकाओं पर दबाव बनाया जा रहा है. यूनियन ने साफ किया है कि वह इस तरह की कथित धमकी से पीछे नहीं हटेगा.

राजभवन के सामने प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति

25 सितंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर यूनियन ने राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी थी. कार्यकारी अध्यक्ष के मुताबिक, जिला प्रशासन ने राजभवन के सामने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और कूटे में जाकर धरना देने का सुझाव दिया है. यूनियन का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को सरकार के सामने रखना चाहता है. यदि जिला प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहता है, तो सेविका-सहायिकाओं का जुटान मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा.

38,957 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा बड़ा सवाल

झारखंड में आईसीडीएस के तहत 38,957 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है. इनमें करीब 38,027 सेविका और 37,384 सहायिका कार्यरत हैं. पूरक पोषण कार्यक्रम से राज्य में करीब 24.04 लाख लाभार्थी जुड़े हैं. इनमें 6 महीने से 3 वर्ष तक के करीब 10.39 लाख बच्चे, 3 से 6 वर्ष के करीब 10.62 लाख बच्चे, लगभग 1.65 लाख गर्भवती महिलाएं और करीब 1.17 लाख धात्री महिलाएं शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

SPECIAL: आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों का निवाला बंद! उधार चुकाते-चुकाते सेविका बेहाल, रांची के एक सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट

खतरे में बच्चों की जिंदगी! 20 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन अधूरा, जर्जर स्कूल भवन के बरामदे में चलता है आंगनबाड़ी

TAGGED:

ANGANBADI ANNOUNCEMENT
RANCHI
आंगनबाड़ी प्रदेश वर्कर्स यूनियन
25 सितंबर को रांची में प्रदर्शन
ANGANWADI WORKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.