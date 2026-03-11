ETV Bharat / state

विधानसभा के सामने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का प्रदर्शन, 16 अगस्त से अनिश्चिकालीन हड़ताल की चेतावनी

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया. अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी.

Anganwadi workers and helpers demonstrated in front of JHARKHAND Assembly
आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज राज्य के अलग अलग कोने से आयीं आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया और प्रदर्शन किया.

आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा निवृति के बाद एकमुश्त पांच लाख रुपये का आर्थिक लाभ और पेंशन, वेतमान सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचीं सेविका-सहायिकाओं ने घोषणा की कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो 16 अगस्त से वो अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी.

जानकारी देतीं आंगनबाड़ी सेविका (ईटीवी भारत)
ये है झारखंड सरकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं की 6 सूत्री मांग
  • राज्य की सभी सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए वेतनमान लागू किया जाए
  • झारखंड सरकार, सेवा के 10 वर्ष पूरा कर चुके आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को विभागीय पर्यवेक्षक के पद पर प्रमोट करें तथा उम्र सीमा को समाप्त किया जाए
  • पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका को रिटायर होने पर आर्थिक लाभ के रूप में 5 लाख रुपए और मानदेय का आधा पेंशन दिया जाए
  • भारत सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS यानी (फेस रिकॉग्निशन सिस्टम) आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रणालीकरण को अनिवार्य बनाया गया है, इससे सेविका सहायिका को और लाभार्थी को काफी समस्या हो रही है, इसलिए इसे समाप्त किया जाए
  • आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त दिए गए अन्य कार्य प्रभार जैसे चुनाव कार्य, सर्वे इत्यादि से मुक्त किया जाए. राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को BLO के कार्य से भी मुक्त किया जाए
  • आंगनबाड़ी सेविका- सहायिकाओं को सिविल अपील संख्या 3153 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सभी राज्यों को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया है. सरकार से मांग है कि उसका पेपर मंगा कर राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए.

ये भी पढ़ेंः

हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में होंगी शामिल

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं की मांगें अनसुनी, 10 सितंबर से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा



TAGGED:

ANGANWADI WORKERS PROTEST
JHARKHAND ASSEMBLY
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका
अनिश्चिकालीन हड़ताल
ANGANWADI WORKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.