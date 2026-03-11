ETV Bharat / state

विधानसभा के सामने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का प्रदर्शन, 16 अगस्त से अनिश्चिकालीन हड़ताल की चेतावनी

आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )

रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज राज्य के अलग अलग कोने से आयीं आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया और प्रदर्शन किया.

आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा निवृति के बाद एकमुश्त पांच लाख रुपये का आर्थिक लाभ और पेंशन, वेतमान सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचीं सेविका-सहायिकाओं ने घोषणा की कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो 16 अगस्त से वो अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी.