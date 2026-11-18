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पीआरडी जवानों का सीएम आवास कूच, भोजनमाताओं ने सचिवालय घेरा, जानिए वजह

पीआरडी जवान सीएम आवास कूच ( ETV Bharat )

उत्तराखंड में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर का आंदोलन लगातार जारी है. सीटू से संबद्ध आशा वर्कर्स यूनियन ने प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय पर महापड़ाव डालते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. यूनियन की ओर से 11 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था. इसी क्रम में बुधवार को प्रदेशभर की आंगनबाड़ी भजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया. इस दौरान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 9 नवंबर को की गई घोषणा पर सवाल उठाए.