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साइबर ठगों के निशाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी, जानकारी नहीं देने पर दे रहे धमकी, झारखंड से है कनेक्शन

हमीरपुर : महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम पर साइबर ठगों ने लाभार्थियों को निशाना बनाने का नया तरीका अपनाया है. ठग पहले खुद को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लखनऊ अथवा आईसीडीएस (बाल विकास परियोजना) का अधिकारी बताकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतते हैं. इसके बाद उन्हीं के माध्यम से लाभार्थियों से संपर्क कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर छह हजार और 9,600 रुपये दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी का प्रयास कर रहे हैं.

मौदाहा और सरीला ब्लॉक में कई मामले सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तकनीकी जांच में संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन झारखंड में मिली है. सबसे पहले 24 जुलाई को मुस्करा क्षेत्र के पहाड़ी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीता देवी के मोबाइल पर कॉल आई. शिकायत पत्र के अनुसार, कॉल करने वाले ने खुद को आईसीडीएस (बाल विकास परियोजना) का अधिकारी बताया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व ओटीपी की जानकारी मांगी. जानकारी देने से मना करने पर गाली-गलौज की गई और दोबारा कॉल कर धमकाया गया.

सीता देवी ने इसकी शिकायत मुस्करा साइबर सेल और साइबर हेल्पलाइन पर की. उन्होंने आशंका जताई कि यह ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का हिस्सा है.

सीता देवी ने बताया कि उनके अलावा पहाड़ी गांव की राजवती, राजकुमारी, रामसेवी त्रिपाठी, शकुंतला समेत कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास भी इसी तरह की कॉल आई. पहाड़ी गांव के गोरेलाल कुशवाहा के खाते से 40 हजार रुपये निकलने की जानकारी भी सामने आई है. भिटारी गांव के दो और पहाड़ी गांव के तीन-चार अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं.

सरीला ब्लॉक के धौहल बुजुर्ग गांव निवासी राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा दिलाने के नाम पर उनसे ऑनलाइन प्रक्रिया कराई गई. यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद उनके खाते से 4,500 रुपये कट गए. शिकायत के कुछ घंटे बाद राशि वापस उनके खाते में आ गई.