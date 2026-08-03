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साइबर ठगों के निशाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी, जानकारी नहीं देने पर दे रहे धमकी, झारखंड से है कनेक्शन

हमीरपुर में कई मामले सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. ठगों की मोबाइल लोकेशन झारखंड में मिली है.

साइबर ठगों की लोकेशन झारखंड में मिली है.
साइबर ठगों की लोकेशन झारखंड में मिली है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:57 PM IST

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हमीरपुर : महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम पर साइबर ठगों ने लाभार्थियों को निशाना बनाने का नया तरीका अपनाया है. ठग पहले खुद को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लखनऊ अथवा आईसीडीएस (बाल विकास परियोजना) का अधिकारी बताकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतते हैं. इसके बाद उन्हीं के माध्यम से लाभार्थियों से संपर्क कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर छह हजार और 9,600 रुपये दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी का प्रयास कर रहे हैं.

मौदाहा और सरीला ब्लॉक में कई मामले सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तकनीकी जांच में संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन झारखंड में मिली है. सबसे पहले 24 जुलाई को मुस्करा क्षेत्र के पहाड़ी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीता देवी के मोबाइल पर कॉल आई. शिकायत पत्र के अनुसार, कॉल करने वाले ने खुद को आईसीडीएस (बाल विकास परियोजना) का अधिकारी बताया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व ओटीपी की जानकारी मांगी. जानकारी देने से मना करने पर गाली-गलौज की गई और दोबारा कॉल कर धमकाया गया.

सीता देवी ने इसकी शिकायत मुस्करा साइबर सेल और साइबर हेल्पलाइन पर की. उन्होंने आशंका जताई कि यह ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का हिस्सा है.
सीता देवी ने बताया कि उनके अलावा पहाड़ी गांव की राजवती, राजकुमारी, रामसेवी त्रिपाठी, शकुंतला समेत कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास भी इसी तरह की कॉल आई. पहाड़ी गांव के गोरेलाल कुशवाहा के खाते से 40 हजार रुपये निकलने की जानकारी भी सामने आई है. भिटारी गांव के दो और पहाड़ी गांव के तीन-चार अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं.

सरीला ब्लॉक के धौहल बुजुर्ग गांव निवासी राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा दिलाने के नाम पर उनसे ऑनलाइन प्रक्रिया कराई गई. यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद उनके खाते से 4,500 रुपये कट गए. शिकायत के कुछ घंटे बाद राशि वापस उनके खाते में आ गई.

वहीं लाभार्थी गुड़िया के पति लक्ष्मी नारायण ने समय रहते सतर्कता दिखाई और गलत ओटीपी बताकर करीब 50 हजार रुपये की संभावित ठगी से बच गए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने सर्विलांस प्रभारी केडी त्रिपाठी और साइबर टीम को जांच में लगाया. तकनीकी जांच में संदिग्ध मोबाइल नंबर (सिम) की लोकेशन झारखंड में मिली है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों और मुख्य सेविकाओं को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि विभाग की ओर से कभी भी किसी लाभार्थी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बैंक खाता, यूपीआई पिन, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगी जाती. संदिग्ध कॉल मिलने पर तत्काल विभाग और पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया, शिकायत मिलते ही सर्विलांस और साइबर टीम को जांच में लगाया गया है. पूरे नेटवर्क की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बलरामपुर में पत्नी-बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख रुपये के लेन-देन का था विवाद

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