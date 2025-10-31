सुपरवाइजर पर प्रताड़ना के आरोप, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने की शिकायत, राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान
सुकमा जिले में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सुपरवाइजर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.राज्य महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है.
सुकमा : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने सुकमा जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की शिकायतों पर संज्ञान लिया. महिला आयोग सदस्य के सामने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने विभाग की सुपरवाइजर सरोज कुंवर पर लगातार दुर्व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग, मानसिक उत्पीड़न समेत धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए.
सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप : कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुपरवाइजर के अनुचित व्यवहार के कारण विभागीय माहौल तनावपूर्ण हो गया है. कई कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं. शिकायतकर्ताओं ने आयोग सदस्य को यह भी बताया कि एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या का प्रयास किया, एक अन्य कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और एक ने प्रताड़ना से तंग आकर इस्तीफा दे दिया. बावजूद इसके, अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की गई.
महिलाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त : इन सभी आरोपों को सुनने के बाद महिला आयोग सदस्य दीपिका शोरी ने गहरी नाराजगी जाहिर की और जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवदास नेताम को तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब इतने गंभीर आरोपों की शिकायतें 10 दिन पहले दी जा चुकी हैं, तो अब तक जांच और कार्रवाई में देरी क्यों? महिलाकर्मियों की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.मैं चाहती हूं कि किसी भी महिला कर्मी को कार्यस्थल पर अपमान या डर का माहौल न झेलना पड़े. आयोग हर पीड़ित महिला के साथ खड़ा है और सच्चाई सामने आने तक इस मामले को गंभीरता से देखेगा.
अफसरों को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए. राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसरों को लेकर प्रतिबद्ध है.आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज की रीढ़ हैं. वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और जनजागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी निभाती हैं.ऐसे में उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य है- दीपिका शोरी, सदस्य,राज्य महिला आयोग
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला राठौड़ ने इस दौरान सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाएं. सुशीला ने बताया कि किस तरह से सुपरवाइजर उनके साथ दूसरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है.
हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, मानदेय रोका जाता है और गर्भवतियों को परेशान किया जाता है. हम सब अपनी शिकायत लेकर दीपिका शोरी जी के पास आए हैं ताकि हमें न्याय मिल सके- सुशील राठौड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवदास नेताम ने कहा कि मेरे कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शोरी जी के साथ बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पहुंची.उन्होंने हमारे एक सुपरवाइजर के विरुद्ध गंभीर शिकायत की है.
निश्चित रूप से उचित जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी- शिवदास नेता, जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला आयोग सदस्य ने सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि आयोग उनके साथ है और यदि जांच में दोष साबित हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. आपको बता दें कि इस घटनाक्रम ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं. अब सभी की निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसे 7 दिनों के भीतर राज्य महिला आयोग को सौंपा जाना है.
