सुपरवाइजर पर प्रताड़ना के आरोप, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने की शिकायत, राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

सुकमा : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने सुकमा जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की शिकायतों पर संज्ञान लिया. महिला आयोग सदस्य के सामने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने विभाग की सुपरवाइजर सरोज कुंवर पर लगातार दुर्व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग, मानसिक उत्पीड़न समेत धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप : कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुपरवाइजर के अनुचित व्यवहार के कारण विभागीय माहौल तनावपूर्ण हो गया है. कई कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं. शिकायतकर्ताओं ने आयोग सदस्य को यह भी बताया कि एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या का प्रयास किया, एक अन्य कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और एक ने प्रताड़ना से तंग आकर इस्तीफा दे दिया. बावजूद इसके, अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की गई.

महिलाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त : इन सभी आरोपों को सुनने के बाद महिला आयोग सदस्य दीपिका शोरी ने गहरी नाराजगी जाहिर की और जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवदास नेताम को तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब इतने गंभीर आरोपों की शिकायतें 10 दिन पहले दी जा चुकी हैं, तो अब तक जांच और कार्रवाई में देरी क्यों? महिलाकर्मियों की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.मैं चाहती हूं कि किसी भी महिला कर्मी को कार्यस्थल पर अपमान या डर का माहौल न झेलना पड़े. आयोग हर पीड़ित महिला के साथ खड़ा है और सच्चाई सामने आने तक इस मामले को गंभीरता से देखेगा.