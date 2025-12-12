ETV Bharat / state

बनारस में आंगनबाड़ी की हत्या का खुलासा; प्रेमी और उसकी पत्नी ने वारदात को दिया अंजाम, ये थी वजह

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति-पत्नी. ( Etv Bharat )

वाराणसी: शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर शारदा विहार कॉलोनी में गुरुवार सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा पटेल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने अवैध संबंध, पुत्र की चाहत और शादी के दबाव को हत्या की मुख्य वजह बताते हुए मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजली चौहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई ज्वेलरी और 73 हजार रुपये भी बरामद किए हैं.

एक सप्ताह पहले रची थी हत्या की साजिशः एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादयान ने बताया कि अनुपमा के घर मोहित यादव का आना-जाना था. इस दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और उनका अवैध संबंध बन गया. बाद में मोहित ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद उसकी पत्नी अंजली ने अनुपमा के घर जाने पर सख्त विरोध जताया. इधर, अनुपमा मोहित से पुत्र की चाहत और संबंध जारी रखने के लिए दबाव बना रही थी. ऐसा न करने पर जेल भेजने की धमकी देती थी. इन्हीं कारणों से दंपति ने अनुपमा को रास्ते से हटाने की योजना एक सप्ताह से बना रहे थे.