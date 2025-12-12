बनारस में आंगनबाड़ी की हत्या का खुलासा; प्रेमी और उसकी पत्नी ने वारदात को दिया अंजाम, ये थी वजह
सीसीटीवी फुटेज और शूज प्रिंट से आरोपियों तक पहुंची पुलिस, लूटी गई ज्वेलरी और 73 हजार रुपये भी बरामद
Published : December 12, 2025 at 8:57 PM IST
वाराणसी: शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर शारदा विहार कॉलोनी में गुरुवार सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा पटेल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने अवैध संबंध, पुत्र की चाहत और शादी के दबाव को हत्या की मुख्य वजह बताते हुए मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजली चौहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई ज्वेलरी और 73 हजार रुपये भी बरामद किए हैं.
एक सप्ताह पहले रची थी हत्या की साजिशः एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादयान ने बताया कि अनुपमा के घर मोहित यादव का आना-जाना था. इस दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और उनका अवैध संबंध बन गया. बाद में मोहित ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद उसकी पत्नी अंजली ने अनुपमा के घर जाने पर सख्त विरोध जताया. इधर, अनुपमा मोहित से पुत्र की चाहत और संबंध जारी रखने के लिए दबाव बना रही थी. ऐसा न करने पर जेल भेजने की धमकी देती थी. इन्हीं कारणों से दंपति ने अनुपमा को रास्ते से हटाने की योजना एक सप्ताह से बना रहे थे.
दही लेने के बहाने पहुंचा घरः एडीसीपी ने बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे मोहित दही लेने के बहाने अनुपमा के घर पहुंचा, जबकि उसकी पत्नी अंजली घर के बाहर रेकी कर रही थी. जैसे ही अनुपमा गेट पर आई मोहित उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद उसने सिल-बट्टे और स्टील के ड्रम से तब तक हमला किया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. इसके बाद लॉकर में अनुपमा से ज्वेलरी उतारी और अलमारी में रखे 73,000 से अधिक नकद लेकर फरार हो गए थे.
सीसीटीवी और शूज प्रिंट से पकड़े गएः एडीसीपी ने बताा कि फॉरेंसिक टीम को मौके से शूज के निशान मिले, जिससे अनुमान हुआ कि आरोपी भारी-भरकम नहीं है. सीसीटीवी फुटेज में मोहित और अंजली को कई बार घटनास्थल के आसपास चक्कर लगाते देखा गया. जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए मोहित और अंजली से पूछने पहुंची तो भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अपना गुनाह कबूल लिया. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े, लूटी गई ज्वेलरी और नगदी बरामद की गई है. आरोपी के ऊपर पहले भी दो चोरी के मुकदमें दर्ज है. पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
