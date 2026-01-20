ETV Bharat / state

हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में होंगी शामिल

हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी इस बार दिल्ली में होने जा रहे गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होंगी.

Anganwadi worker Meena Devi
आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर हजारीबाग की खूब चर्चा हो रही है. हजारीबाग के सुदूरवर्ती दारू प्रखंड की दारुडीह की रहने वाली मीना देवी के बेहतर काम से प्रभावित होकर उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. अब उनका पूरा परिवार और गांव इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि बेहतर काम का बेहतर परिणाम सामने आया है.

आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हैं मीना देवी

मेहनत से किए हुए काम का परिणाम भी खूबसूरत होता है. जिसका उदाहरण हजारीबाग के दारुडीह निवासी आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी हैं. मीना देवी आंगनबाड़ी में बेहतर काम करती हैं. वह बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल, पोषण और उन्हें पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली जा रही हैं. मीना देवी, सरकारी खर्च पर पहली बार दिल्ली जा रही हैं.

आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता (Etv bharat)

दरअसल, मीना देवी पति प्रकाश कुशवाहा का उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन हुआ है.

ANGANWADI WORKER MEENA DEVI
अन्य आंगनबाड़ी सहायिका के साथ मीना देवी (Etv bharat)

मीना देवी के दिल्ली जाने पर स्थानीय लोगों ने जताई खुशी

मीना देवी को स्थानीय लोगों ने बधाई देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से काम करने वालों को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलता है. इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए. यह मीना देवी ने कर दिखाया है. पंचायत से किसी का देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए चयन होना गर्व की बात है. आंगनबाड़ी में मीना देवी की सहायिका सुनिता देवी बताती हैं कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि परेड देखने दिल्ली जा रही हैं. मेहनत को जब सम्मान मिलता है तो इसकी खुशी और दोगनी हो जाती है. कुछ यही स्थिति मीना देवी की है.

ये भी पढ़ें- खूंटी में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का प्रदर्शन, सरकार को दिया अल्टीमेटम

झारखंड में मंईयां को सम्मान, आंगनबाड़ी में बच्चे पालने वाली सेविकाओं पर नहीं है सरकार का ध्यान, आंदोलन का ऐलान

आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय

TAGGED:

MENA
MEENA DEVI PART OF PARADE
ANGANWADI WORKER MEENA DEVI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.