हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में होंगी शामिल

हजारीबाग: इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर हजारीबाग की खूब चर्चा हो रही है. हजारीबाग के सुदूरवर्ती दारू प्रखंड की दारुडीह की रहने वाली मीना देवी के बेहतर काम से प्रभावित होकर उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. अब उनका पूरा परिवार और गांव इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि बेहतर काम का बेहतर परिणाम सामने आया है.

आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हैं मीना देवी

मेहनत से किए हुए काम का परिणाम भी खूबसूरत होता है. जिसका उदाहरण हजारीबाग के दारुडीह निवासी आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी हैं. मीना देवी आंगनबाड़ी में बेहतर काम करती हैं. वह बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल, पोषण और उन्हें पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली जा रही हैं. मीना देवी, सरकारी खर्च पर पहली बार दिल्ली जा रही हैं.

आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता (Etv bharat)

दरअसल, मीना देवी पति प्रकाश कुशवाहा का उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन हुआ है.