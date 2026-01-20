हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को मिला दिल्ली से न्यौता, गणतंत्र दिवस परेड समारोह में होंगी शामिल
हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी इस बार दिल्ली में होने जा रहे गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होंगी.
Published : January 20, 2026 at 6:12 PM IST
हजारीबाग: इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर हजारीबाग की खूब चर्चा हो रही है. हजारीबाग के सुदूरवर्ती दारू प्रखंड की दारुडीह की रहने वाली मीना देवी के बेहतर काम से प्रभावित होकर उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. अब उनका पूरा परिवार और गांव इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि बेहतर काम का बेहतर परिणाम सामने आया है.
आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हैं मीना देवी
मेहनत से किए हुए काम का परिणाम भी खूबसूरत होता है. जिसका उदाहरण हजारीबाग के दारुडीह निवासी आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी हैं. मीना देवी आंगनबाड़ी में बेहतर काम करती हैं. वह बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल, पोषण और उन्हें पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली जा रही हैं. मीना देवी, सरकारी खर्च पर पहली बार दिल्ली जा रही हैं.
दरअसल, मीना देवी पति प्रकाश कुशवाहा का उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन हुआ है.
मीना देवी के दिल्ली जाने पर स्थानीय लोगों ने जताई खुशी
मीना देवी को स्थानीय लोगों ने बधाई देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से काम करने वालों को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलता है. इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए. यह मीना देवी ने कर दिखाया है. पंचायत से किसी का देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए चयन होना गर्व की बात है. आंगनबाड़ी में मीना देवी की सहायिका सुनिता देवी बताती हैं कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि परेड देखने दिल्ली जा रही हैं. मेहनत को जब सम्मान मिलता है तो इसकी खुशी और दोगनी हो जाती है. कुछ यही स्थिति मीना देवी की है.
