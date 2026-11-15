पौड़ी में थम नहीं रहा वन्यजीवों का आतंक, भालू के हमले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, खौफजदा लोग
पौड़ी में भालू के हमले में घायल हुई महिला के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 7:22 AM IST
पौड़ी: जिले में वन्यजीवों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिले में कहीं गुलदार की दहशत बनी हुई है, तो कहीं हाथी आबादी और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं. वहीं, कई क्षेत्रों में भालू के हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है. ताजा मामला दुगड्डा ब्लॉक के ग्राम चरेख का है, जहां भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से भालुओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.
ग्राम चरेख निवासी अंजना देवी पत्नी बनवीर सिंह बीते रोज गांव के समीप जंगल में घास लेने गई थीं. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं और भालू को भगाने के लिए पत्थर फेंके. इसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक अंजना देवी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं. घायल महिला को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
पूर्व ग्राम प्रधान नंदन सिंह रावत ने महिला की मौत की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि मृतका अंजना देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं. घटना के बाद गांव में शोक की लहर है, वहीं ग्रामीणों में भालू की दहशत बनी हुई है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. लगातार हो रहे वन्यजीव हमलों ने एक बार फिर पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गौर हो कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में ठंड की दस्तक के साथ ही वन्यजीवों का आतंक भी बढ़ने लगा है. अब गुलदार के बाद भालुओं के हमले से ग्रामीण खौफ में हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भोजन की तलाश में निचले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे भालू आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है. वहीं वन विभाग के सामने भालुओं के हमलों को रोकना एक बड़ी चुनौती है. वहीं भालू शीतनिद्रा (हाइबरनेशन) से पहले भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं.
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