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पौड़ी में थम नहीं रहा वन्यजीवों का आतंक, भालू के हमले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, खौफजदा लोग

जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने किया हमला ( Photo-ETV Bharat )

ग्राम चरेख निवासी अंजना देवी पत्नी बनवीर सिंह बीते रोज गांव के समीप जंगल में घास लेने गई थीं. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं और भालू को भगाने के लिए पत्थर फेंके. इसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक अंजना देवी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं. घायल महिला को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.