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लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती की होगी जांच, सदर एसडीएम बोले- आईसीडीएस विभाग ने की गलत नियुक्ति

एसडीएम के मुताबिक, रिचा गुप्ता की नियुक्ति जिस वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर की गई है, वह उस वार्ड की निवासी नहीं हैं. वह दूसरे वार्ड में रहती हैं. ऐसे में आईसीडीएस विभाग ने गलत नियुक्ति की है. यहीं से नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. शासन के नियमों के अनुसार, जिस वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर भर्ती होनी है, उसी वार्ड की पात्र महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है. दूसरे वार्ड की अभ्यर्थी को नियुक्ति देना सही नहीं है.

निवास प्रमाणपत्र नहीं मिला फर्जी : एसडीएम सदर मनोज सिंह ने बताया, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि जिस पते का निवास प्रमाणपत्र रिचा गुप्ता ने लगाया है, महिला उसी पते पर रहती है. ऐसे में आईसीडीएस विभाग की ओर से एसडीएम कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट गलत है, जिसमें कहा गया था कि निवास प्रमाणपत्र फर्जी है.

लखनऊ : राजधानी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) की आंगनबाड़ी में गलत नियुक्ति करने का मामला उजागर होने पर प्रशासन हरकत में आ गया है. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर मनोज सिंह ने नायब तहसीलदार और सीडीपीओ स्तर के अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं. दोनों अधिकारी मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट एसडीएम को देंगे. जांच में आईसीडीएस की रिपोर्ट गलत पाई गई है.

अब होगी संयुक्त जांच : एसडीएम मनोज सिंह ने बताया, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए नायब तहसीलदार और आईसीडीएस विभाग के सीडीपीओ को संयुक्त रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. दोनों अधिकारी मौके पर जाकर सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करेंगे. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या था पूरा मामला : शिकायतकर्ता रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि रिचा गुप्ता ने फर्जी निवास प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. रेखा देवी का कहना है कि 9 फरवरी 2026 को आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया था. इसी केंद्र पर रिचा गुप्ता पत्नी अनिकेत गुप्ता ने भी आवेदन किया था. रिचा गुप्ता ने जो निवास प्रमाणपत्र लगाया, उसमें पता 424/14-ख, महबूबगंज, चमरटोलिया, लखनऊ दर्ज है. यह इलाका अंबरगंज वार्ड में आता है, जबकि भर्ती कल्बे आबिद वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निकाली गई थी.

रेखा देवी का कहना है कि 17 सितंबर 2025 के शासनादेश के मुताबिक जिस वार्ड के केंद्र पर भर्ती होनी है, उसी वार्ड की पात्र महिला का चयन किया जा सकता है. ऐसे में दूसरे वार्ड की अभ्यर्थी का चयन कैसे कर लिया गया. रेखा देवी ने आरोप लगाया था कि शिकायत के बाद आईसीडीएस विभाग के एक सीडीपीओ स्तर के अधिकारी ने विभागीय जांच की थी. जांच में दावा किया गया था कि रिचा गुप्ता अपने निवास प्रमाणपत्र में दर्ज पते पर नहीं रहती हैं. इसके बाद सीडीपीओ ने एसडीएम सदर को पत्र भेजकर निवास प्रमाणपत्र निरस्त करने की सिफारिश भी की थी.

शिकायतकर्ता ने पहले ही उठाया था वार्ड का मुद्दा : शिकायतकर्ता रेखा देवी का कहना था कि असली विवाद केवल निवास प्रमाणपत्र का नहीं है, बल्कि वार्ड का भी है. रिचा गुप्ता जिस वार्ड की निवासी हैं, उनकी नियुक्ति दूसरे वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर कर दी गई, जबकि शासनादेश इसके विपरीत है. अब एसडीएम स्तर की प्रारंभिक जांच में भी यही बात सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. ऐसे में यदि जांच में नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी. साथ ही नियुक्ति पर भी असर पड़ सकता है.

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