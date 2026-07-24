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सीएजी रिपोर्ट में आधी सदी का राज, मध्य प्रदेश की किराएदार आंगनबाड़ियों का करोड़ों का भुगतान

मध्य प्रदेश की आधी आंगनबाड़ी किराए की बिल्डिंग में. सीएजी रिपोर्ट में खुलासा बिना बिल करोड़ों का भुगतान. 52 साल में 47% के भवन नहीं. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH ANGANWADI CAG REPORT
मध्य प्रदेश की किराएदार आंगनबाड़ियों को करोड़ों का भुगतान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:35 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 6:48 PM IST

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भोपाल: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानि कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग के कारनामों की पोल खोल दी है. बता दें कि जुलाई 1975 में शुरू हुई इस योजना को 5 दशक यानि करीब 52 साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रदेश की करीब 47 प्रतिशत आंगनबाड़ियां बेघर हैं.

जहां भवन बने भी हैं, वहां कहीं खेतों के बीच रास्ता नहीं है तो कहीं मूलभूत सुविधाओं का नामोनिशान नहीं है. सीएजी आडिट में हॉट कुक्ड मील यानि गरम पका खाना और पूरक पोषण आहार वितरण में भारी वित्तीय अनियमितताएं, अयोग्य समितियों के जरिए भुगतान और भ्रष्टाचार जैसी कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं. साल 2024-25 की यह कैग ऑडिट रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर 22 जुलाई 2026 को रखी गई.

MP ANGANWADI HALF CENTURY CRISIS
सीएजी रिपोर्ट में खुलासा बिना बिल करोड़ों का भुगतान (ETV Bharat)

प्रदेश की 47 प्रतिशत आंगनबाड़ी दूसरों के भरोसे

कैग ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 97303 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में से 46240 यानि करीब 47 प्रतिशत केंद्र किराए के मकानों, स्कूलों या पंचायत भवनों से चलाए जा रहे हैं. करीब 26 प्रतिशत केंद्र (25513) तो पूरी तरह किराए की जगह पर निर्भर हैं. भौतिक सत्यापन में पाया गया कि कई केंद्रों तक पहुंचने के लिए न तो समुचित रास्ता है और न ही वे बच्चों के अनुकूल हैं. किराए और अन्य विभागों की इमारतों में चल रहे 130 चयनित केंद्रों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रसोईघर और बच्चों के खेलने के मैदान जैसी अनिवार्य सुविधाओं की भारी कमी पाई गई.

CAG AUDIT REPORT MADHYA PRADESH
सालों से अटके भवन से लग रही करोड़ों की चपत (ETV Bharat)

बिना बिल करोड़ों का भुगतान, 6 महीने तक के बिल गायब

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 13 चयनित जिलों के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि पोषण आहार की आपूर्ति में भयंकर धांधली हुई है. मंडला, टीकमगढ़, सीहोर, अलीराजपुर और श्योपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा भोजन आपूर्ति के 1 से 6 महीने तक के बिल गायब मिले. बिना किसी बिल और सत्यापन के भुगतान कर दिया गया, जिससे यह साबित ही नहीं होता कि बच्चों को असल में गर्म पका हुआ भोजन मिला भी या नहीं. इसके अलावा, खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई सैंपल तक नहीं लिए गए.

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प्रदेश की 47 प्रतिशत आंगनबाड़ी दूसरों के भरोसे (ETV Bharat)

नियमों को ताक पर रखकर अपात्रों पर मेहरबानी जारी

विभाग के सख्त निर्देशों के बावजूद कि पोषण वितरण में शासकीय कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संलिप्तता वाली तदर्थ समितियों को शामिल न किया जाए, 6 जिलों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. तदर्थ समितियों को 2.04 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम सदस्य थीं. इसी तरह बुरहानपुर जिले में स्कूल प्रबंधन समिति को नियम विरुद्ध 8.17 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो भ्रष्टाचार की संभावना को दर्शाता है.

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लॉकडाउन में बंद केंद्रों को बांटी राशि (ETV Bharat)

सालों से अटके भवन से लग रही करोड़ों की चपत

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में अफसरों और ठेकेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि 1994-95 से 2018-19 के बीच स्वीकृत 6,811 भवन वर्षों बाद भी अपूर्ण पड़े हैं, जबकि 288.51 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे. वर्ष 2007-08 से 2016-17 के बीच बने 46 भवन बिना उपयोग के ही जर्जर होकर परित्यक्त घोषित कर दिए गए. इतना ही नहीं समय पर निर्माण न होने के कारण 11 जिलों में किराए के रूप में 30.08 लाख रुपये का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय किया गया और 6.18 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि दर्ज की गई.

लॉकडाउन में बंद केंद्रों को बांटी राशि, सोशल ऑडिट से दूरी

कोविड-19 महामारी के दौरान जब 14 महीने तक आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद थे, तब भी 5 जिलों के 10,986 केंद्रों में मंगल दिवस आयोजन के नाम पर 99.57 लाख रुपये का अनियमित भुगतान किया गया. इस राशि की कोई वसूली या समायोजन नहीं किया गया. निगरानी तंत्र की बात करें तो 13 में से 11 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने 5 सालों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कोई सोशल ऑडिट नहीं कराया और न ही उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों में कोई सुधार देखा गया.

Last Updated : July 24, 2026 at 6:48 PM IST

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