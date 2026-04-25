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खतरे में बच्चों की जिंदगी! 20 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन अधूरा, जर्जर स्कूल भवन के बरामदे में चलता है आंगनबाड़ी

लातेहार के लुंदी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 25 सालों से संचालित है. इसके बावजूद यहां का भवन अभी भी जर्जर हालत में है.

ANGANWADI KENDRA IN LATEHAR
आंगनबाड़ी केंद्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 11:24 AM IST

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लातेहारः छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने और उन्हें कुपोषण से बचाने तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस भी किया है. हालांकि सरकार की यह योजना लातेहार सदर प्रखंड के लुंदी गांव में धराशायी हो रही है.

कहने के लिए तो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, परंतु भवन के अभाव में ना तो बच्चों को पूरी सुविधा मिल पा रही है और ना ही अन्य लाभुक ही बेहतर ढंग से लाभान्वित हो पा रहे हैं. वर्तमान समय में पुराने और जर्जर स्कूल भवन के बरामदे में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं.

जानकारी देते स्थानीय, ग्राम प्रधान और ब्लॉक उप प्रमुख (Etv Bharat)

25 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है

दरअसल लातेहार सदर प्रखंड का लुंदी गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तरवाडीह पंचायत में स्थित इस गांव में लगभग 25 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है. इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक यहां एक आंगनबाड़ी की सुविधा संपन्न भवन नहीं बन पाया है.

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अधूरा पड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन (Etv Bharat)

20 साल पहले भवन बनाने का काम शुरू हुआ था

वर्तमान समय में यहां के आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 40 से 50 मासूम बच्चों का नामांकन है. बच्चों को बैठने, खेलने और पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी का अपना भवन नहीं है. मजबूरी में गांव के स्कूल के पुराने और जर्जर भवन के बरामदे में किसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है. सरकारी स्तर पर लगभग 20 साल पहले यहां आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन बनाने का कार्य भी आरंभ हुआ था, परंतु वह योजना आधार में लटक गई.

स्थानीय ग्रामीण सोन सहाय सिंह और ग्राम प्रधान मुनेश्वर सिंह आदि ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले यहां आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने का कार्य आरंभ हुआ था. भवन की ढलाई आदि कार्य भी पूरा हो गया. परंतु बाद में भवन को अधूरा छोड़ दिया गया. उसके बाद कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई गई परंतु आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ.

ANGANWADI KENDRA IN LATEHAR
आंगनबाड़ी केंद्र का भवन (Etv Bharat)

जर्जर भवन के बरामदे में संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय के भवन का एक भाग जर्जर हो गया था, इस कारण वहां स्कूली बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी. क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी गांव में कोई भवन नहीं था इसलिए मजबूरी में इसी जर्जर भवन के बरामदे में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है. वहीं इस संबंध में प्रखंड के उप प्रमुख राजकुमार प्रसाद ने बताया कि यह बड़ी दुखद बात है कि छोटे बच्चों को सभी मौसम में बरामदे में बैठकर ही पढ़ना, खाना और खेलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बच्चों का खाना भी खुले में ही बनाया जाता है. इस मामले को लेकर अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, परंतु ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं मिला.

मामले की जांच कर की जाएगी कार्रवाई

वही इस संबंध में पूछने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेंब्रम ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जब तक भवन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आंगनबाड़ी को किसी सुरक्षित स्थान पर संचालित करने की व्यवस्था कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास होगा कि गांव में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बन जाए.

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लुंदी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र
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आंगनबाड़ी भवन का अभाव
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