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मेवात के आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे हाईटेक, रामगढ़ के 100 केंद्रों में लगेंगे एलईडी टीवी...6 बड़े ग्रामीण विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी

अलवर: जिले के मेवात में नौनिहालों में शिक्षा की ललक जगाने को आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक किया जाएगा. प्रशासन गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत रामगढ़ ब्लॉक में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी टीवी लगाएगा. कई आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक एवं मनोरंजक माध्यमों से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. मेवात के विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से भी जोड़ा जाएगा.

जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत रामगढ़ ब्लॉक के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी टीवी लगाकर हाईटेक बनाया जाएगा. इन केंद्रों में एलइडी टीवी के जरिए नौनिहालों को आयु एवं जरूरत के अनुसार शैक्षणिक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री मुहैया कराएंगे. इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाई जा सकेगी.

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चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे केंद्र: कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि नौनिहालों को अध्ययन के प्रति आकर्षित करने के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्रों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे. इनमें बच्चों को खेल-खेल में सीखने वाले खिलौने एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगे. इन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करेंगे. इन केंद्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, गतिविधि एवं अनुभव आधारित सीखने की कला को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे बच्चों में रचनात्मकता, जिज्ञासा, तार्किक क्षमता एवं सामाजिक कौशल के विकास में मदद मिलेगी.