मेवात के आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे हाईटेक, रामगढ़ के 100 केंद्रों में लगेंगे एलईडी टीवी...6 बड़े ग्रामीण विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी
मेवात के विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से भी जोड़ा जाएगा ताकि शिक्षा की ललक जगे.
Published : September 16, 2026 at 10:38 AM IST
अलवर: जिले के मेवात में नौनिहालों में शिक्षा की ललक जगाने को आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक किया जाएगा. प्रशासन गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत रामगढ़ ब्लॉक में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी टीवी लगाएगा. कई आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक एवं मनोरंजक माध्यमों से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. मेवात के विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से भी जोड़ा जाएगा.
जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत रामगढ़ ब्लॉक के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी टीवी लगाकर हाईटेक बनाया जाएगा. इन केंद्रों में एलइडी टीवी के जरिए नौनिहालों को आयु एवं जरूरत के अनुसार शैक्षणिक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री मुहैया कराएंगे. इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाई जा सकेगी.
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चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे केंद्र: कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि नौनिहालों को अध्ययन के प्रति आकर्षित करने के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्रों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे. इनमें बच्चों को खेल-खेल में सीखने वाले खिलौने एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगे. इन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करेंगे. इन केंद्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, गतिविधि एवं अनुभव आधारित सीखने की कला को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे बच्चों में रचनात्मकता, जिज्ञासा, तार्किक क्षमता एवं सामाजिक कौशल के विकास में मदद मिलेगी.
ग्रामीण विद्यालयों में खोलेंगे ई-लाइब्रेरी: कलेक्टर ने बताया कि रामगढ़ ब्लॉक के 6 बड़े ग्रामीण विद्यालयों में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय अलवर में विकसित रीडिंग रूम कम ई-लाइब्रेरी की तर्ज पर रीडिंग रूम कम ई-लाइब्रेरी विकसित की जाएगी. रीडिंग रूम कम ई-लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों के साथ डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, ई-कंटेंट एवं अध्ययन से संबंधित आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री एवं डिजिटल लर्निंग की सुविधा अपने ही विद्यालय में मिल सकेगी.
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मेवात में शिक्षा की ज्यादा जरूरत: जिले के मेवात में शिक्षा की अलख जगाने की ज्यादा जरूरत है. कारण है कि मेवात में बड़ी संख्या में बच्चे अभी शिक्षा से दूर हैं. बालिका शिक्षा की स्थिति मेवात में और भी खराब है. बच्चों को अध्ययन की ओर आकर्षित करने को आंगनबाड़ी केंद्रों व ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को हाईटेक कर गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री एवं डिजिटल लर्निंग की सुविधा मुहैया कराने की जरूरत ज्यादा है.
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