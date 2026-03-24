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आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती : पेंड्रा और गरियाबंद जिले में वैकेंसी, आवेदन जमा करने से पहले जान लें नियम

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती ( Anganwadi assistant recruitment )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और गरियाबंद जिलों में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन नहीं जमा करना है. आईए जानते हैं भर्ती से संबंधित जानकारी क्या-क्या हैं.

पेंड्रा जिले में भर्ती

कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना पेंड्रा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र अहिरानपारा अमारू में सहायिका के एक रिक्त पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

आवेदन की तिथि- 22 मार्च से 6 अप्रैल 2026

आवेदन माध्यम: केवल ई-भर्ती पोर्टल https://aww.ebharti.in

आवेदन भेजने का माध्यम- सिर्फ ऑनलाइन आवेदन सब्मिट किए जाएंगे.

आवेदन की विस्तृत जानकारी - अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल की सहायता से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.विस्तृत जानकारी परियोजना कार्यालय पेंड्रा के सूचना पटल पर उपलब्ध है.

गरियाबंद (मैनपुर क्षेत्र) में भर्ती

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मैनपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 05 सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी.