आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर के चुनाव लड़ने पर गिरी गाज, इस पंचायत में प्रधान पद का चुनाव रद्द
राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों उम्मीदवारों पर तथ्य छिपाने का आरोप चुनाव रद्द करते हुए नए सिरे से मतदान कराने का फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 2:18 PM IST
शिमला: हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत टहली में प्रधान पद के चुनाव को रद्द कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कड़ा फैसला नामांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और उम्मीदवारों की ओर से अपने सरकारी दायित्व छिपाने के आरोपों के बाद लिया है. पूरा मामला विस्तार से जानते हैं...
टहली पंचायत में प्रधान पद का चुनाव रद्द
यह मामला उस समय सामने आया जब जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रधान पद की उम्मीदवार कमलेश पत्नी राम कृष्ण व मीरा देवी पत्नी जयपाल ग्राम पंचायत टहली, विकासखंड श्री नैना देवी जी में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं. इसमें कमलेश मिड डे मिल वर्कर के पद पर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी उम्मीदवार मीरा देवी आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में सेवाएं दे रही हैं. इन दोनों ने नामांकन के दौरान यह इस तथ्य को छुपाया है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने माना कि दोनों पद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं.
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया दूषित हो चुकी है, इसलिए अब प्रधान पद का चुनाव निष्पक्ष तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 243K और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव रद्द कर दिया गया.
लाउडस्पीकर सूचना के निर्देश
राज्य निर्वाचन आदेश के अनुसार प्रधान पद से जुड़े सभी नामांकन पत्र, मतपत्र और डाक मतपत्र सील कर रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में रखे जाएंगे. इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र में लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से व्यापक सूचना प्रसारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबधित पंचायत टहली में प्रधान पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे.
नए सिरे से चुनाव कराने का फैसला
हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में पंचायत चुनाव के बीच एक दुखद और अप्रत्याशित मोड़ सामने आया है. ग्राम पंचायत चंबी के वार्ड नंबर 3 डिल्ला से चुनाव मैदान में उतरी उम्मीदवार जानो के निधन के बाद पूरे चुनावी समीकरण बदल गए हैं. इस घटना ने निर्वाचन प्रक्रिया को भी बीच में रोकना पड़ा. अब राज्य निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत इस वार्ड का चुनाव रद्द करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने का फैसला लिया है.
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