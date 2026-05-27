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आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर के चुनाव लड़ने पर गिरी गाज, इस पंचायत में प्रधान पद का चुनाव रद्द

शिमला: हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत टहली में प्रधान पद के चुनाव को रद्द कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कड़ा फैसला नामांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और उम्मीदवारों की ओर से अपने सरकारी दायित्व छिपाने के आरोपों के बाद लिया है. पूरा मामला विस्तार से जानते हैं...

टहली पंचायत में प्रधान पद का चुनाव रद्द

यह मामला उस समय सामने आया जब जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रधान पद की उम्मीदवार कमलेश पत्नी राम कृष्ण व मीरा देवी पत्नी जयपाल ग्राम पंचायत टहली, विकासखंड श्री नैना देवी जी में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं. इसमें कमलेश मिड डे मिल वर्कर के पद पर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी उम्मीदवार मीरा देवी आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में सेवाएं दे रही हैं. इन दोनों ने नामांकन के दौरान यह इस तथ्य को छुपाया है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने माना कि दोनों पद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया दूषित हो चुकी है, इसलिए अब प्रधान पद का चुनाव निष्पक्ष तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 243K और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव रद्द कर दिया गया.