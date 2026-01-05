ETV Bharat / state

एनीमिया मरीज की मौत पर हरकत में आई पुलिस, मेरठ अस्पताल का DVR दिखाएगा सच

मरीज की मौत के बाद मेरठ पुलिस ने अस्पताल से सबूत कब्जे में लिया. ( ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आखिर इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल सकती है. इसको लेकर अस्पताल के डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया गया है और अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

मृतक संजय का अंतिम संस्कार दिल्ली में परिजनों ने किया था. उसके बाद अब पत्नी फिर से मेरठ लौट आई हैं. सीओ सिविल लाईन अभिषेक तिवारी ने बताया कि थाना नौचंदी में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले जांच की जा रही है.

मेरठ में बीते शनिवार गढ़ रोड के नजदीक नौचंदी थाना क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल में दूसरी मंजिल में भर्ती मरीज संजय की मौत के मामले में अब पुलिस पड़ताल में जुट गई है.

एनीमिया मरीज की मौत पर हरकत में आई पुलिस (ETV Bharat)

मृतक की पत्नी और रिलेटिव की शिकायत के बाद पुलिस अस्पताल के डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) को कब्जे में लेकर पड़ताल की जा रही है.

मेरठ: मेरठ के एक निजी अस्पताल में रक्त की कमी (Anemia Patient) के चलते एडमिट कराए गए मरीज की संदिग्ध मौत के बाद अब मेरठ पुलिस एक्टिव हो गई है.

रात्रि ड्यूटी में तैनात रहे सुरक्षा गार्ड्स से भी पुलिसकर्मियों ने बात की है. वहीं क्यू वार्ड के भर्ती मरीजों से भी पुलिस ने पूछताछ की है.

मरीज की मौत मामले में अस्पताल में पूछताछ करती पुलिस. (ETV BHARAT)

इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी ज्योति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है. एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तीन दिन के अंदर गहनता से जांच कर रिपोर्ट देने को निर्देश दिए हैं.

परिजनों के मुताबिक परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था. कभी किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे. इस घटना के बाद से मेरठ की हाइडिल कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है.

इस मामले में सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि मृतक की पत्नी और उनके रिश्तेदारों के जो भी आरोप हैं, उनको लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है. हालांकि मृतक की पत्नी ज्योति इस घटना को सुसाइड मानने को हरगिज तैयार नहीं है.

उनका कहना है कि जब उन्हें पति क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट थे, और वहां परिवार को भी मिलने से रोका जा रहा था. ऐसे में उनके पति की जान भी चली गई. आखिर इसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन नहीं है, वहां का स्टॉफ नहीं है तो और कौन है.

फिलहाल इस पूरे मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि सीओ सिविल लाइन को जांच दी गई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी.