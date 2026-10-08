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ANEICON- 2026 का आगाजः न्यूरो फिजिशियन और सर्जन होंगे शामिल

ANEICON- 2026 (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया (ANEI) और झारखंड न्यूरोसाइंसेज सोसाइटी (JNS) द्वारा संयुक्त रूप से रांची में ANEICON 2026 का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा.

इस आयोजन के लिए रिम्स न्यूरो सर्जरी विभाग के पूर्व HoD डॉ. (प्रो) अनिल कुमार और प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉ. संजय कुमार को आयोजन अध्यक्ष बनाया गया है जबकि डॉ. उज्ज्वल राय और डॉ. विराट हर्ष आयोजन सचिव का उत्तरदायित्व निभाएंगे.