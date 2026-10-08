ANEICON- 2026 का आगाजः न्यूरो फिजिशियन और सर्जन होंगे शामिल
रांची में तीन दिवसीय न्यूरोसाइंसेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 8:32 PM IST
रांची: एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया (ANEI) और झारखंड न्यूरोसाइंसेज सोसाइटी (JNS) द्वारा संयुक्त रूप से रांची में ANEICON 2026 का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा.
इस आयोजन के लिए रिम्स न्यूरो सर्जरी विभाग के पूर्व HoD डॉ. (प्रो) अनिल कुमार और प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉ. संजय कुमार को आयोजन अध्यक्ष बनाया गया है जबकि डॉ. उज्ज्वल राय और डॉ. विराट हर्ष आयोजन सचिव का उत्तरदायित्व निभाएंगे.
डॉ. संजय कुमार ने बताया कि रांची के निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय ANEICON- 2026 में न्यूरोलॉजिकल केयर (तंत्रिका विज्ञान देखभाल) के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रसिद्ध क्षेत्रीय विशेषज्ञों और वरिष्ठ न्यूरोसाइंटिस्ट्स को एक मंच पर होंगे.
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के आयोजन का मुख्य थीम "न्यूरल ब्रिजेस: कनेक्टिंग डिस्कवरी, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक्स" (Neural Bridges: Connecting Discovery, Diagnostics, and Therapeutics) रखा गया है. यह तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के चिकित्सकों में क्लिनिकल कौशल को निखारने, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की नवीनतम जानकारी देने और न्यूरोलॉजी व न्यूरोसर्जरी में अत्याधुनिक शोधों को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार ने बताया कि ANEICON- 2026 का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित विशेषज्ञ द्वारा अलग अलग सत्रों में शीर्ष स्तर के वरिष्ठ न्यूरोसाइंटिस्ट्स और क्षेत्रीय चिकित्सा दिग्गजों द्वारा प्रस्तुतियां और पैनल चर्चाएं हैं. वहीं सम्मेलन के दौरान विशेष कार्यशालाएं के लिए प्री-कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप का एक विस्तृत शेड्यूल तैयार किया जा रहा है. जिसमें व्यावहारिक अनुभव (हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस) प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से पेन मैनेजमेंट (दर्द प्रबंधन) जैसे उन्नत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
आयोजन सचिव डॉ. उज्जवल राय ने कहा कि इंटरैक्टिव तकनीकी सत्रों के माध्यम से नए मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और आधुनिक उपचार प्रणालियों पर चर्चा की जाएगी. आयोजन समिति के नेतृत्व ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाय को ANEICON 2026 कार्यक्रम को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है, जो बुनियादी वैज्ञानिक खोजों को व्यावहारिक क्लिनिकल अनुप्रयोगों से जोड़ता है ताकि मरीजों के इलाज को और बेहतर बनाया जा सके.
न्यूरो-विषयों में काम करने वाले चिकित्सा पेशेवरों, शोधकर्ताओं, छात्रों और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. ANEICON जैसे वार्षिक सम्मेलनों के माध्यम से, ये समितियां पूरे क्षेत्र में व्यावसायिक विकास, क्लिनिकल प्रशिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान नेटवर्क को बढ़ावा देती हैं.
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