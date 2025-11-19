ETV Bharat / state

IFMA के सर्वोच्च म्यूथाई ग्रेडिंग वाले छत्तीसगढ़ के पहले सर्टिफाइड कोच और निर्णायक बने अनीस और टिकेश्वरी

प्रतिभागियों को IOC से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था IFMA द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया.

Muay Thai Chhattisgarh
म्यूथाई छत्तीसगढ़
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 10:13 AM IST

रायपुर: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय OSM म्यूथाई सेमिनार, प्रशिक्षण और ग्रेडिंग कैम्प का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक किया गया. जिसके प्रतिभागियों को IOC से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था IFMA द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया.यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इण्डिया के तत्वावधान में राजस्थान म्यूथाई संघ द्वारा भारतीय प्रतिभाशाली म्यूथाई खिलाड़ियों की दक्षता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया.

राज्य म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया " महत्वपूर्ण OSM (One Standard Muaythai) सेमिनार में रायपुर से अनीस मेमन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग. दंतेवाड़ा की कोच टिकेश्वरी साहू और जगदलपुर के युवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया. सेमिनार में भारत के कई राज्यों से 88 खिलाड़ी निर्णायक और प्रशिक्षक शामिल हुए. रायपुर के अनीस मेमन और दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू ने म्यूथाई खेल के IFMA इंटरनेशनल रेफरी कोर्स के प्रमाणपत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ म्यूथाई की उच्चतर ग्रेडिंग हासिल की. दोनों IFMA की सर्वोच्च म्यूथाई ग्रेडिंग वाले छत्तीसगढ़ के पहले सर्टिफाइड कोच और निर्णायक बन गए है."

Muay Thai Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के पहले सर्टिफाइड कोच और निर्णायक

जगदलपुर के युवराज ने अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई प्रशिक्षण सेमिनार OSM प्रमाणपत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के साथ ही भविष्य में सीनियर वर्ग की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रमाण पत्र हासिल किया. सेमिनार में IFMA सर्टिफाइड अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक ग्रैंड मास्टर अर्जन छाव, ग्रेड मास्टर अर्जन थानोंग, अंतरराष्ट्रीय टेक्निकल ऑफिसियल अर्जन पुराजै द्वारा भारतीय खिलाड़ी और निर्णायको को प्रशिक्षण पूरी होने के बाद योग्यतानुसार ग्रेडिंग प्रमाणपत्र दिया गया.

Muay Thai Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ

इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में म्यूथाई कोचिंग तकनीक, टूर्नामेन्ट में सही निर्णय लेने की बारीकियों के अलावा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में लागू स्पोर्ट्स मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स इंजुरी मेडिसिन आदि विषयो की जानकारी ऑनलाइन दी गई. इस आयोजन में रायपुर के महेन्द्र साहू ने छत्तीसगढ़ दल के मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी निभाई.

म्यूथाई छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ
CHHATTISGARH MUAYTHAI SANGHA
MUAY THAI COACH AND REFEREE
MUAY THAI CHHATTISGARH

