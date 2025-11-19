ETV Bharat / state

IFMA के सर्वोच्च म्यूथाई ग्रेडिंग वाले छत्तीसगढ़ के पहले सर्टिफाइड कोच और निर्णायक बने अनीस और टिकेश्वरी

रायपुर: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय OSM म्यूथाई सेमिनार, प्रशिक्षण और ग्रेडिंग कैम्प का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक किया गया. जिसके प्रतिभागियों को IOC से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था IFMA द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया.यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इण्डिया के तत्वावधान में राजस्थान म्यूथाई संघ द्वारा भारतीय प्रतिभाशाली म्यूथाई खिलाड़ियों की दक्षता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया.

राज्य म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया " महत्वपूर्ण OSM (One Standard Muaythai) सेमिनार में रायपुर से अनीस मेमन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग. दंतेवाड़ा की कोच टिकेश्वरी साहू और जगदलपुर के युवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया. सेमिनार में भारत के कई राज्यों से 88 खिलाड़ी निर्णायक और प्रशिक्षक शामिल हुए. रायपुर के अनीस मेमन और दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू ने म्यूथाई खेल के IFMA इंटरनेशनल रेफरी कोर्स के प्रमाणपत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ म्यूथाई की उच्चतर ग्रेडिंग हासिल की. दोनों IFMA की सर्वोच्च म्यूथाई ग्रेडिंग वाले छत्तीसगढ़ के पहले सर्टिफाइड कोच और निर्णायक बन गए है."