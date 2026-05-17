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धार्मिक यात्रा बनी अंतिम सफर, सासाराम से लौटते समय हार्ट अटैक से आध्र प्रदेश के पर्यटक की मौत

बिहार के सासाराम में आंध्र प्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई. परिजनों का पोस्टमार्ट से इनकार. पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 9:25 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है. उतर भारत की तीर्थ यात्रा से लौट रहे आंध्र प्रदेश के एक बुजुर्ग श्रद्धालु की बस में ही हृदय गति रुकने से मौत हो गई. घटना सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी मंदिर धाम के पास की है. मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिला अंतर्गत यज्ञापेटा थाना क्षेत्र के सकला बाजार निवासी बंडारू नागेश्वर राव (76 वर्षीय) के रूप में हुई है.

सासाराम में आंध्र प्रदेश के पर्यटक की मौत : पुलिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश से लगभग 30 श्रद्धालुओं का एक दल धार्मिक यात्रा पर उत्तर भारत आया था. श्रद्धालुओं ने काशी, अयोध्या, प्रयागराज समेत कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और इसके बाद टूरिस्ट बस से वापस आंध्र प्रदेश लौट रहे थे. इसी दौरान रोहतास जिले के सासाराम में ताराचंडी के समीप अचानक बंडारू नागेश्वर राव की तबीयत बिगड़ गई.

Andhra Pradesh pilgrim died
मृतक की पत्नी (ETV Bharat)

हार्ट अटैक से हुई मौत : बस में मौजूद सहयात्रियों ने बताया कि, पहले उन्हें बेचैनी महसूस हुई और कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. इससे पहले कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता बस में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई.

यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल : घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया मृतक की पत्नी भी उसी बस में मौजूद थी और पति की अचानक मौत से बदहवास हो गई. परेशानी यह रही की बस में मौजूद अधिकांश यात्री केवल तेलुगु भाषा जानते थे, ऐसे में हिंदी नहीं बोल पाने के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर मदद लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

Andhra Pradesh pilgrim died
मृतक के परिजन (ETV Bharat)

'स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत मदद की' : हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया. आसपास के लोगों और प्रशासन की सहायता से उन्हें सासाराम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यात्री श्री निवास ने बताया कि, ''हम लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही उनकी मौत हो गई या भाषा की दिक्कत हो रही थी लेकिन स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत मदद की.''

मृतक की पत्नी ने क्या कहा? : वहीं, मृतक की पत्नी बांडरू गोपामा ने बताया कि ''कुछ दिन पहले हमलोग आंध्र प्रदेश से तीर्थ करने निकले थे. हम लोगों ने गयाजी में पूजा अर्चना की, जिसके बाद रविवार को वाराणसी के लिए निकले थे. तभी सासाराम के पास मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिल डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.''

परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार : बाद में इस घटना की सूचना दरिगांव थाने को दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया. लेकिन मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी करने में जुट गई है.

''परिजनों ने पीएम से इनकार कर दिया है. जिसके बाद अस्पताल में कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है, दूसरी तरफ मृतक के शव को उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश भेजने की तैयारी चल रही है.'' - मितेश कुमार, एसएचओ, दरिगांव

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