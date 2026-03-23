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मिलावटी दूध बेचने वालों पर शिकंजा, इंदौर में अभियान चलाकर कई दुकानों से लिए गये सैंपल

दरअसल, आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों से मिलावटी और केमिकल से तैयार होने वाले दूध की शिकायत लगातार मिलती रहती है. वहीं ग्वालियर और भिंड जैसे जिलों से बड़ी मात्रा में नकली मावा और दूध से बने प्रोडक्ट बस के माध्यम से इंदौर भेजे जाते हैं. जिसे लेकर लगातार कार्रवाई की जाती है.

इंदौर: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में जहरीले दूध से 16 लोगों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट हो गया. सोमवार को इंदौर में भी जहरीले दूध को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर की कई दूध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए मिलावटी और जहरीले दूध की आशंका में दूध के सैंपल लिए. इसके अलावा अब इंदौर में दूध विक्रेताओं के यहां लगातार अभियान चलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई होगी.

कलेक्टर शिवम वर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

आंध्र प्रदेश में जहरीले दूध से 16 लोगों की मौत

अब आंध्र प्रदेश में जहरीले दूध से 16 लोगों की मौत हो गई थी, तो जिला प्रशासन को भी आशंका है कि मिलावटी और केमिकल से तैयार होने वाले दूध से इंदौर में भी इस तरह के हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी के मद्देनजर सोमवार सुबह से ही खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर दूध के सैंपल लिए और जांच अभियान शुरू किया.

मिलावटी दूध के खिलाफ सैंपलिंग की कार्रवाई

इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, "खाद्य सुरक्षा के संबंध में अब लगातार दूध की जांच की जाएगी. इसे लेकर जिले में अभियान भी चलाया जाएगा. जिससे कि मिलावटी अथवा केमिकल से तैयार होने वाला दूध किसी भी सूरत में बाजार में न बिक सकें. निरंतर सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में डेयरी एवं दूध विक्रेताओं के यहां विशेष अभियान चलाकर सैंपल लिए जा रहे हैं. इनकी जांच के बाद गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

मिलावटी दूध को लेकर कलेक्टर ने की अधिकारियों के साथ बैठक (ETV Bharat)

किडनी फेल होने का खतरा

मिलावटी दूध पीने से उल्टी, पेट दर्द और पेशाब का रुकना आम बात है. ऐसी स्थिति में किडनी भी काम करना बंद कर देती है. क्योंकि मिलावटी दूध तैयार करने के लिए यूरिया और अन्य घातक केमिकल का उपयोग किया जाता है. इसमें ग्लाइकोल और एथिलीन जैसे घातक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसके कारण किडनी फेल हो जाती है.