संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला, प्रशासन ने शुरू की खुदाई, जानिए क्या है इसका इतिहास?

संभलः हिंसा के एक साल पूरा होने पर जिला प्रशासन ने एक और कुएं को पुनर्जीवित करने की योजना बना है. सदर कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी के पास दशकों से बंद पड़ा कुएं की खुदाई बुधवार को शुरू हो गई है. डीएम और एसपी के निर्देश पर बुधवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और मजदूरों ने खुदाई का काम शुरू किया. मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉ. मणिभूषण तिवारी खुद निगरानी में डटे रहे. यह कुआं 1978 में हुए दंगे में सुर्खियों में था.

दरअशल, 24 नवंबर को संभल हिंसा की बरसी पर निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने एकता पुलिस चौकी के पास बंद कुएं की तुरंत खुदाई के आदेश दिए थे. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को संभल के दंगों के एक वर्ष होने पर DM और SP ने संभल का भ्रमण किया था. भ्रमण के दौरान कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि एकता चौकी के पास जो चबूतरा और पेड़ है, उसके नीचे कुंआ है. इस पर डीएम ने उसी दिन खुदाई के लिए निर्देशित किया गया था. इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिका के द्वारा खुदाई का कार्य कराया जा रहा है. प्रथम दृष्टया कुंआ दिख रहा है. वन विभाग की टीम को बुलाकर दिखाया गया है. पेड़ आज कल में कट जाएगा. इसके बाद खुदाई कराई जाएगी.