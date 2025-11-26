ETV Bharat / state

संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला, प्रशासन ने शुरू की खुदाई, जानिए क्या है इसका इतिहास?

संभल हिंसा के बरसी पर भ्रमण करते हुए डीएम और एसपी ने चबूतरे के नीचे दबे कुएं को पुनर्जीवित करने का दिया था निर्देश

एकता पुलिस चौकी के पास कुआं. (Etv Bharat)
Published : November 26, 2025 at 1:55 PM IST

संभलः हिंसा के एक साल पूरा होने पर जिला प्रशासन ने एक और कुएं को पुनर्जीवित करने की योजना बना है. सदर कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी के पास दशकों से बंद पड़ा कुएं की खुदाई बुधवार को शुरू हो गई है. डीएम और एसपी के निर्देश पर बुधवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और मजदूरों ने खुदाई का काम शुरू किया. मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉ. मणिभूषण तिवारी खुद निगरानी में डटे रहे. यह कुआं 1978 में हुए दंगे में सुर्खियों में था.

दरअशल, 24 नवंबर को संभल हिंसा की बरसी पर निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने एकता पुलिस चौकी के पास बंद कुएं की तुरंत खुदाई के आदेश दिए थे. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को संभल के दंगों के एक वर्ष होने पर DM और SP ने संभल का भ्रमण किया था. भ्रमण के दौरान कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि एकता चौकी के पास जो चबूतरा और पेड़ है, उसके नीचे कुंआ है. इस पर डीएम ने उसी दिन खुदाई के लिए निर्देशित किया गया था. इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिका के द्वारा खुदाई का कार्य कराया जा रहा है. प्रथम दृष्टया कुंआ दिख रहा है. वन विभाग की टीम को बुलाकर दिखाया गया है. पेड़ आज कल में कट जाएगा. इसके बाद खुदाई कराई जाएगी.

सिटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय लोगों ने कुएं के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

कुएं के इतिहास को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ लोगों ने बताया है कि 1978 के दंगों में यह कुंआ हाईलाइट रहा है, ज्यादा विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है. कोट पूर्वी निवासी सुशील कुमार ने बताया कि पहले यहां कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया. लोगों ने कूड़ा करकट इसमें डालना शुरू कर दिया था, फिर किसी ने यहां खोखा रख दिया था, जिसे लोगों ने हटवा कर इस पर चबूतरा बनवा कर पेड़ लगवा दिए. उनके ताऊ रामचरण दास रस्तोगी को 1978 में मार कर उनके शव को तराजू में बांध कर इसी कुएं में डाल दिया था. इसी कुएं से लाश निकली थी, उस समय वह पढ़ाई करते थे.

