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इंदौर के लालबाग पैलेस में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन तिजोरी, टीम करेगी निरीक्षण

लालबाग पैलेस में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन तिजोरी ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में सड़क निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक प्राचीन तिजोरी निकली है. बताया जा रहा है कि तिजोरी में प्राचीन मुद्रा है. हालांकि तिजोरी को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया है. दरअसल अहिल्या लोक के निर्माण के लिए शहर के लालबाग पैलेस में बाउंड्री वॉल की खुदाई का काम चल रहा है.

तिजोरी को खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया