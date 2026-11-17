इंदौर के लालबाग पैलेस में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन तिजोरी, टीम करेगी निरीक्षण
सड़क की खुदाई के दौरान लोहे की यह तिजोरी जमीन में से निकली. तत्काल खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:29 PM IST
इंदौर: इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में सड़क निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक प्राचीन तिजोरी निकली है. बताया जा रहा है कि तिजोरी में प्राचीन मुद्रा है. हालांकि तिजोरी को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया है. दरअसल अहिल्या लोक के निर्माण के लिए शहर के लालबाग पैलेस में बाउंड्री वॉल की खुदाई का काम चल रहा है.
तिजोरी को खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया
मंगलवार सुबह सड़क की खुदाई के दौरान लोहे की यह तिजोरी जमीन में से निकली. जिसने सभी को हैरान कर दिया. तिजोरी के सामने आते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों में कौतूहल बढ़ गया. इसे तत्काल खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह तिजोरी कितनी पुरानी है? क्या इसका संबंध होलकर राजघराने से है? क्या कभी इसमें बेशकीमती सामान या खजाना रखा जाता था? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब मिलना बाकी है. जिला प्रशासन और अहिल्या लोक से जुड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. उनके निरीक्षण के बाद ही तिजोरी की वास्तविक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट हो सकेगा.
इंदौर के होलकर राजघराने के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है लालबाग पैलेस
बता दें कि लालबाग पैलेस इंदौर के होलकर राजघराने के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है. ऐसे में यहां खुदाई के दौरान पुरानी तिजोरी मिलना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है. अधिकारी मौके पर पहुंचकर तिजोरी का निरीक्षण करेंगे इसके बाद ही इसके प्राचीन होने, ऐतिहासिक महत्व और अन्य पहलुओं को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी.
अब देखना होगा कि जमीन के भीतर से निकली यह तिजोरी इतिहास का कोई अनसुना राज खोलती है या फिर महज पुरानी धरोहर साबित होती है। तिजोरी में खजाना होने या होलकर राजघराने से संबंध होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल इंदौर बोलकर राजघराने का शासन केंद्र रहा है.