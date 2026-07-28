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खेत में प्राचीन सुरंग; रहस्यमयी गुफा या कोई ऐतिहासिक धरोहर?

रायबरेली का मामला, चर्चा-अंग्रेजों या मुगलों के जमाने की है सुरंग, पुलिस तैनात, ASI ने शुरू की जांच

रायबरेली में निकली रहस्यमयी सुरंग.
रायबरेली में निकली रहस्यमयी सुरंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:29 PM IST

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रायबरेली: जिले के हरचंदपुर इलाके के ओई गांव में रहस्यमयी सुरंग का पता चला है. सुरंग काफी गहरी है और फिलहाल देखने पर अंदर किसी पक्की संरचना के होने का आभास मिलता है. जैसे-जैसे इसकी जानकारी लोगों को हुई, भीड़ जुटने लगी. गांव में सुरंग को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं. कुछ ने यह भी दावा किया है कि सुरंग एक गुफा तक जाती है.

सडीएम महाराजगंज चन्द्रप्रकाश गौतम (Video Credit; ETV Bharat)

जबकि यह भी चर्चा है कि खेत के नीचे कोई ऐतिहासिक धरोहर दबी हुई है. सुरंग के अंग्रेजों या मुगलों के जमाने के होने की भी चर्चा है. सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच की. बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने भी सुरंग का निरीक्षण किया. अब लोगों को ASI की रिपोर्ट का इंतजार है. जिसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा. वहीं, सुरंग के पास पुलिस भी तैनात कर दी गई है.

मौके पर जांच करते अधिकारी.
मौके पर जांच करते अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बताते हैं कि पिछले दिनों ओई गांव में एक किसान के खेत में लगभग एक मीटर के दायरे में अचानक जमीन धंस गई. जब किसान ने पास जाकर देखा तो वहां एक गहरा गड्ढा और अंदर सुरंगनुमा रास्ता नजर आया. इतना ही नहीं, गड्ढे के भीतर पक्की दीवार जैसी प्राचीन संरचना भी दिखाई दी. इसके बाद तो यह बात पूरे इलाके में फैल गई. कौतूहलवश लोग सुरंग देखने के लिए पहुंचने लगे. जानकारी स्थानीय प्रशासन तक भी पहुंची.

मौके पर जांच करते अधिकारी.
मौके पर जांच करते अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज चन्द्रप्रकाश गौतम ने जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका को सूचना दी. डीएम के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एसडीएम ने बताया कि एक किसान की भूमि पर एक मीटर परिधि का गड्ढा बना है, जो अंदर गहराई तक है. ASI अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है और उनकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई तय की जाएगी.

उन्होंने कहा कि किसी भी अनहोनी या दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन ने सुरंग को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है. ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे इस गड्ढे के पास बिल्कुल न जाएं. इसके अलावा स्थल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई भी उत्सुकता में या कोई बच्चा सुरंग के करीब न पहुंच सके. इधर, पूरा क्षेत्र इस समय कौतूहल का केंद्र बना हुआ है. सभी को ASI की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह साफ हो सके कि यह महज जमीन का धंसना है या इसके नीचे कोई ऐतिहासिक धरोहर छिपी है.

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