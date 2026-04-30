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कोट ब्लॉक में मिली प्राचीन सुरंग, विशेषज्ञों की टीम करेगी विस्तृत अध्ययन

पौड़ी: कोट ब्लॉक के घने जंगलों में पुरातत्व विभाग की टीम को एक रहस्यमयी गुफा मिली है. कठिन रास्तों को पार कर टीम मौके तक पहुंची, जहां जांच में सामने आया कि गुफा मानव निर्मित हो सकती है. खास बात ये है कि पहली गुफा से करीब 200 मीटर दूर एक और गुफा भी मौजूद है, जिससे दोनों के आपस में जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है.

फिलहाल, सुरंग का रास्ता आगे जाकर मिट्टी और पत्थरों के कारण बंद मिला है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इन गुफाओं का इस्तेमाल प्राचीन समय में सैनिकों की ओर से दुश्मनों से बचने या छिपने के लिए किया जाता रहा होगा.

दरअसल, पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में एक प्राचीन सुरंग (गुफा) की खोज ने इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में नई उत्सुकता पैदा कर दी है. यह सुरंग गींठीछेड़ा झरने के नीचे दुर्गम इलाके में स्थित है, जहां क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की टीम ने प्रभारी अधिकारी अनिरुद्ध सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पहुंचकर इसका प्रारंभिक निरीक्षण किया.

गुफा के भीतर 6 सीढ़ियां भी मिली: गुफा के भीतर प्रवेश के लिए पत्थरों को काटकर बनाई गई 6 सीढ़ियां मिली हैं, जो इसके मानव निर्मित होने की ओर स्पष्ट संकेत देती हैं. यह स्थान जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग एक किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है.