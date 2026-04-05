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धमतरी में आदिकाल की परंपरा, पुन्नी तिथि से पाहंदा में भव्य मेले की शुरुआत, आस्था का लगा मेला

धमतरी के ग्राम पाहंदा में चार दिवसीय पारंपरिक मेले की शुरुआत हुई है. यहां पीढ़ियों से यह परंपरा निभाई जा रही है.

Traditional fair in Pahanda
पाहंदा में पारंपरिक मेला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 10:37 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपने सांस्कृतिक महत्व और आयोजनों के लिए जाना जाता है. यहां के पाहंदा गांव में हर साल पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है. इस साल भी पुन्नी तिथि के शुभ अवसर पर चार दिवसीय पारंपरिक मेले की शुरुआत पाहंदा गांव में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार यह मेला गांव की प्राचीन आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसे बुजुर्गों द्वारा आदि काल से मनाया जाता रहा है.

पारंपरिक महत्व और मेले की पहचान

मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत पाहंदा गांव में यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है. ग्रामीण टीकम साहू ने बताया कि गांव में चार दिनों तक मेला लगता है, जिसकी शुरुआत पुन्नी तिथि से होती है. पुन्नी रविवार या बुधवार जिस दिन पड़ती है, उसी दिन से मेले की शुरुआत की जाती है.मेले का आयोजन चार अलग-अलग देवी-देवताओं को समर्पित होता है.पहले दिन राजा बाबा, दूसरे दिन पवई रानी, तीसरे दिन पहाड़िया बाबू, और चौथे दिन माता रमई के दरबार में मेला आयोजित किया जाता है.

धमतरी में पारंपरिक मेला (ETV BHARAT)

पहले दिन राजा बाबा की पूजा

पहले दिन राजा बाबा की पूजा-अर्चना के बाद देर रात तक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. दूसरे दिन श्रद्धालु गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर जंगल स्थित पवई रानी के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पत्थर से बनी प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थापित मूर्ति की पूजा की जाती है और श्रद्धालु गुफा के भीतर जाकर दर्शन करते हैं.तीसरे दिन श्रद्धालु पहाड़िया बाबू के स्थान पर पहुंचते हैं, जो गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है. यहां नारियल और धूप जलाकर पूजा-अर्चना की जाती है. जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वे अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा अर्पित करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा आगे भी निरंतर जारी रहेगी.

Traditional Fair In Dhamtari
धमतरी में पारंपरिक मेला (ETV BHARAT)
Devotees gather at the fair in Pahanda village.
पाहंदा गांव के मेले में जुटे श्रद्धालु (ETV BHARAT)

लोक मान्यता के अनुसार राजा बाबा 12 गढ़ के राजा माने जाते हैं. पवई रानी उनकी पत्नी हैं, पहाड़िया बाबू उनके भतीजे तथा माता रमई उनकी घनिष्ठ पत्नी के रूप में पूजित हैं. यह आयोजन जातरा तिथि के अनुसार किया जाता है-रोशन लाल सिन्हा, ग्रामीण, पाहंदा गांव

The fair begins on the Punni date.
पुन्नी तिथि से मेले की शुरुआत (ETV BHARAT)

लोक आस्था से जुड़ा आयोजन

लोककथा के अनुसार चारों देवी-देवता पहले एक ही स्थान पर विराजमान थे, लेकिन माता रमई के कारण पवई रानी नाराज होकर जंगल की ओर चली गईं. उन्हें मनाने पहाड़िया बाबू गए, लेकिन उनके न मानने पर वे भी गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में बस गए. बाद में माता रमई भी गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ में निवास करने लगीं. तभी से इन चारों स्थानों पर क्रमवार चार दिवसीय मेले का आयोजन ग्राम पाहंदा में किया जाता है.मेले के अंतिम दिन माता रमई दरबार में जस सेवा एवं जीत का विशेष आयोजन होता है, जिसमें दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं.

Crowd at the Pahanda village fair
पाहंदा गांव के मेले में भीड़ (ETV BHARAT)

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