रायपुर में 1857 की क्रांति के समय वाला जेल, महाकौशल इतिहास परिषद ने क्रांतिकारियों को फांसी देने का दावा
महाकौशल इतिहास परिषद ने 1857 के समय रायपुर में प्राचीन जेल होने का दावा किया है.परिषद ने धरोहर को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है.
रायपुर : रायपुर प्रेस क्लब में महाकौशल इतिहास परिषद ने शहर का इतिहास बताया. परिषद के मुताबिक 1857 की क्रांति के समय वर्तमान का सेंट्रल जेल नहीं था. बल्कि यहां पर बैजनाथ तालाब के किनारे था, जिसे वर्तमान में बैजनाथ पारा के नाम से लोग जानते हैं. प्राचीन और ऐतिहासिक जेल था. आज भी उसके खंडहर और अवशेष मौजूद हैं. इसी जेल के पास 1857 की क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी. इस जेल का निर्माण सन 1825 में हुआ था. रायपुर का वर्तमान केंद्रीय जेल 1862 में बना है. ऐसे में महाकौशल इतिहास परिषद का कहना है कि मोतीबाग चौक को क्रांति चौक का नाम दिया जाए. इसके साथ ही जहां पर प्राचीन जेल के अवशेष है. उसे ऐतिहासिक स्मारक का नाम दिया जाना चाहिए.
रायपुर के प्राचीन जेल का इतिहास
महाकौशल इतिहास परिषद के सचिव डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि अब तक रायपुर के लोग सेंट्रल जेल को ही जानते हैं, लेकिन इसके पहले भी रायपुर में एक प्राचीन जेल हुआ करता था. जो रायपुर के इतिहास में एक नई खोज है. रायपुर के लोगों को अब तक यह बात पता नहीं है कि सन् 1857 की क्रांति के समय जेल कौन सा था.
इस प्राचीन जेल को मोदी के दौरे के समय अधिकारी भी ढूंढ रहे थे. जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं. वह बैजनाथ तालाब हुआ करता था, जिसे पाट दिया गया है. वर्तमान रायपुर का सेंट्रल जेल का निर्माण 1862 में हुआ था. इससे साफ है कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को उस जेल के पास फांसी की सजा नहीं दी गई थी - रमेंद्रनाथ मिश्र,सचिव महाकौशल इतिहास परिषद
रमेंद्रनाथ मिश्र के मुताबिक 1857 की क्रांति के समय रायपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक जेल के खंडहर आज भी बैजनाथ पारा में दिखाई पड़ते हैं. इसी जेल के पास 18 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी. पहले नारायण सिंह को फांसी दी गई. उसके बाद 17 उनके और साथियों को फांसी दी गई थी. ऐसे में मोतीबाग चौक को क्रांति चौक और प्राचीन जेल के जो खंडहर और अवशेष हैं उसे ऐतिहासिक स्मारक का नाम दिया जाना चाहिए. 1857 की क्रांति के समय आज का सेंट्रल जेल उस दौर में नहीं था.
रायपुर के वैभव की जानकारी लोगों को बताना आवश्यक
इतिहासकार ने कहा कि शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, इतिहासकार और बुद्धिजीवियों को इस दिशा में गंभीरता से सोचकर ठोस पहल करनी चाहिए. जिससे इसके बारे में लोगों को और रायपुर के वैभव के बारे में पता चल सके. लेकिन आज हमारे पास खंडहरों का वैभव ही नहीं बचा. अभी यह भी सुनने में आ रहा है कि गोल बाजार को भी तोड़ा जाएगा. इस गोल बाजार का निर्माण मराठा काल में हुआ था. महाकौशल इतिहास परिषद का कहना है कि भले ही आप गोल बाजार को तोड़ दें, लेकिन उसके गुंबद वाले पोर्शन को रहने दें.
