रायपुर में 1857 की क्रांति के समय वाला जेल, महाकौशल इतिहास परिषद ने क्रांतिकारियों को फांसी देने का दावा

रायपुर : रायपुर प्रेस क्लब में महाकौशल इतिहास परिषद ने शहर का इतिहास बताया. परिषद के मुताबिक 1857 की क्रांति के समय वर्तमान का सेंट्रल जेल नहीं था. बल्कि यहां पर बैजनाथ तालाब के किनारे था, जिसे वर्तमान में बैजनाथ पारा के नाम से लोग जानते हैं. प्राचीन और ऐतिहासिक जेल था. आज भी उसके खंडहर और अवशेष मौजूद हैं. इसी जेल के पास 1857 की क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी. इस जेल का निर्माण सन 1825 में हुआ था. रायपुर का वर्तमान केंद्रीय जेल 1862 में बना है. ऐसे में महाकौशल इतिहास परिषद का कहना है कि मोतीबाग चौक को क्रांति चौक का नाम दिया जाए. इसके साथ ही जहां पर प्राचीन जेल के अवशेष है. उसे ऐतिहासिक स्मारक का नाम दिया जाना चाहिए.







रायपुर के प्राचीन जेल का इतिहास



महाकौशल इतिहास परिषद के सचिव डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि अब तक रायपुर के लोग सेंट्रल जेल को ही जानते हैं, लेकिन इसके पहले भी रायपुर में एक प्राचीन जेल हुआ करता था. जो रायपुर के इतिहास में एक नई खोज है. रायपुर के लोगों को अब तक यह बात पता नहीं है कि सन् 1857 की क्रांति के समय जेल कौन सा था.