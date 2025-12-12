हजारीबाग में मिली पाल कालीन अति प्राचीन उमा महेश्वर की मूर्ति, सैकड़ों वर्ष पुराना है यह प्रतिमा
हजारीबाग में जमीन की खुदाई के दौरान 9वीं से 10वीं सदी की एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है.
Published : December 12, 2025 at 5:22 PM IST
हजारीबाग: झारखंड का हजारीबाग जिला एक ऐतिहासिक जिला है. इसकी मिट्टी में न जाने इतिहास के कितने पन्ने अभी भी छिपे हैं. कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव के अंबेडकर नगर में खुदाई के दौरान एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने इसका दावा किया है.
हजारीबाग एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में है. दरअसल, हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव में खुदाई के दौरान पाल वंश के समय की एक अति प्राचीन मूर्ति, उमा महेश्वर, मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने यह दावा किया है.
गोदखर गांव के अंबेडकर नगर की रहने वाली धनवा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था. वह अपना आवास बनाने के लिए नींव के लिए जेसीबी से खुदाई करा रही थीं. तभी उन्हें मिट्टी में दबी यह अति प्राचीन मूर्ति मिली. जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, वहां के लोगों ने मुरारी सिंह को इसकी जानकारी दी. मुरारी सिंह ने रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा को फोटो और वीडियो भेजे. फोटो और वीडियो देखने के बाद, उन्होंने यह नतीजा निकाला कि यह मूर्ति शायद 9वीं से 10वीं सदी की है, जो उमा महेश्वर की है.
मूर्ति मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है. जिसके जमीन से मूर्ति निकली है, उसने इसे अपने घर में संभाल कर रखा है और पूजा-पाठ भी शुरू कर दिया है. लोग इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि उन्हें गांव में एक मंदिर बनाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए. कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा. एक स्थानीय व्यक्ति ने पूरी बात बताते हुए कहा कि जमीन की खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है.
हजारीबाग के छड़वा डैम में अति प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं, जहां आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी के लिए गए थे, लेकिन अभी तक यहां अन्वेषण का काम शुरू नहीं हुआ है. दूसरी ओर, हजारीबाग के बहुरनपुर में बुद्ध की एक अति प्राचीन मूर्ति मिली थी. ऐसे में यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मिट्टी में दबी हजारों साल पुरानी धरोहर विश्व पटल के सामने आ सके.
यह भी पढ़ें:
हजारीबाग में परंपरागत तरीके से तैयार होता है 'चावल', स्वाद के साथ पोषक तत्वों से रहता है भरपूर
तिल की सोंधी खुशबू से महक उठा हजारीबाग, 200 से अधिक हैं दुकान, बाहर से आते हैं कारीगर
इटली की फसल जुकिनी की हो रही हजारीबाग में खेती, किसानों को कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा