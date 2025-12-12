ETV Bharat / state

हजारीबाग में मिली पाल कालीन अति प्राचीन उमा महेश्वर की मूर्ति, सैकड़ों वर्ष पुराना है यह प्रतिमा

हजारीबाग: झारखंड का हजारीबाग जिला एक ऐतिहासिक जिला है. इसकी मिट्टी में न जाने इतिहास के कितने पन्ने अभी भी छिपे हैं. कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव के अंबेडकर नगर में खुदाई के दौरान एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने इसका दावा किया है.

हजारीबाग एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में है. दरअसल, हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव में खुदाई के दौरान पाल वंश के समय की एक अति प्राचीन मूर्ति, उमा महेश्वर, मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने यह दावा किया है.

हजारीबाग में मिली पाल कालीन अति प्राचीन उमा महेश्वर की मूर्ति (ईटीवी भारत)

गोदखर गांव के अंबेडकर नगर की रहने वाली धनवा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था. वह अपना आवास बनाने के लिए नींव के लिए जेसीबी से खुदाई करा रही थीं. तभी उन्हें मिट्टी में दबी यह अति प्राचीन मूर्ति मिली. जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, वहां के लोगों ने मुरारी सिंह को इसकी जानकारी दी. मुरारी सिंह ने रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा को फोटो और वीडियो भेजे. फोटो और वीडियो देखने के बाद, उन्होंने यह नतीजा निकाला कि यह मूर्ति शायद 9वीं से 10वीं सदी की है, जो उमा महेश्वर की है.