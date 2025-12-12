ETV Bharat / state

हजारीबाग में मिली पाल कालीन अति प्राचीन उमा महेश्वर की मूर्ति, सैकड़ों वर्ष पुराना है यह प्रतिमा

हजारीबाग में जमीन की खुदाई के दौरान 9वीं से 10वीं सदी की एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है.

Ancient idol found
प्राचीन मूर्ति (ईटीवी भारत)
हजारीबाग: झारखंड का हजारीबाग जिला एक ऐतिहासिक जिला है. इसकी मिट्टी में न जाने इतिहास के कितने पन्ने अभी भी छिपे हैं. कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव के अंबेडकर नगर में खुदाई के दौरान एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने इसका दावा किया है.

हजारीबाग एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में है. दरअसल, हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के गोदखर गांव में खुदाई के दौरान पाल वंश के समय की एक अति प्राचीन मूर्ति, उमा महेश्वर, मिली है. यह शायद 9वीं और 10वीं सदी के बीच की है. रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा ने यह दावा किया है.

हजारीबाग में मिली पाल कालीन अति प्राचीन उमा महेश्वर की मूर्ति (ईटीवी भारत)

गोदखर गांव के अंबेडकर नगर की रहने वाली धनवा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था. वह अपना आवास बनाने के लिए नींव के लिए जेसीबी से खुदाई करा रही थीं. तभी उन्हें मिट्टी में दबी यह अति प्राचीन मूर्ति मिली. जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, वहां के लोगों ने मुरारी सिंह को इसकी जानकारी दी. मुरारी सिंह ने रांची यूनिट के जाने-माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज मिश्रा को फोटो और वीडियो भेजे. फोटो और वीडियो देखने के बाद, उन्होंने यह नतीजा निकाला कि यह मूर्ति शायद 9वीं से 10वीं सदी की है, जो उमा महेश्वर की है.

Ancient idol found
प्राचीन मूर्ति (ईटीवी भारत)

मूर्ति मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है. जिसके जमीन से मूर्ति निकली है, उसने इसे अपने घर में संभाल कर रखा है और पूजा-पाठ भी शुरू कर दिया है. लोग इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि उन्हें गांव में एक मंदिर बनाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए. कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा. एक स्थानीय व्यक्ति ने पूरी बात बताते हुए कहा कि जमीन की खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है.

Ancient idol found
जमीन की खुदाई (ईटीवी भारत)

हजारीबाग के छड़वा डैम में अति प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं, जहां आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी के लिए गए थे, लेकिन अभी तक यहां अन्वेषण का काम शुरू नहीं हुआ है. दूसरी ओर, हजारीबाग के बहुरनपुर में बुद्ध की एक अति प्राचीन मूर्ति मिली थी. ऐसे में यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मिट्टी में दबी हजारों साल पुरानी धरोहर विश्व पटल के सामने आ सके.

