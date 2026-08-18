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2600 साल पुराने ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रह, नहीं ले सका पत्नी के लिए जेवर, पर्सनल लोन लेकर किया कलेक्शन : ऋषिराज पाण्डेय

नागवंश के गणपतिनाग तथा गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त के सिक्के संग्रह की विशेष धरोहर हैं. इसके अतिरिक्त मैत्रक, सम्राट हर्षवर्धन, शिलाहार, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, चालुक्य और चोल सम्राट राजराज प्रथम की मुद्राएँ भी इसमें शामिल हैं.

इण्डो-ग्रीक शासक मीनेण्डर प्रथम तथा इण्डो-सीथियन शासक एजेस द्वितीय के सिक्के संग्रह में शामिल हैं. पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम के सिक्कों के साथ कुषाण वंश के कुजुल कडफिसस, विम तक्तो, कनिष्क प्रथम और वासुदेव प्रथम के द्राचम एवं टेट्राद्राचम भी सुरक्षित हैं.

मौर्य साम्राज्य के पंचमार्क कार्षापण तथा सम्राट अशोक से संबंधित सिक्के संग्रह की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण धरोहरों में हैं. इसके साथ ही पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश के वसिष्ठिपुत्र पुलुमावी, इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुषदत्त और अयोध्या के शासक सत्यमित्र के सिक्के भी सुरक्षित हैं. सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में प्रचलित ईरानी साम्राज्य से संबंधित सिक्के भी इस संग्रह को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं.

संग्रह में प्राचीन भारत के विभिन्न महाजनपदों एवं साम्राज्यों से संबंधित दुर्लभ सिक्के सुरक्षित हैं. इनमें गांधार, मध्य गंगा घाटी, विदर्भ, मध्य भारत, कोसल तथा मगध महाजनपदों में प्रचलित कार्षापण अथवा पंचमार्क, यानी आहत सिक्के प्रमुख हैं. ये सिक्के लगभग छठी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलन में रहे.

डॉ. पाण्डेय के संग्रह की खासियत इसकी ऐतिहासिक लंबाई है. भारत की प्राचीनतम मुद्राओं में गंधार महाजनपद के सतमान और अन्य पंचमार्क या आहत सिक्के शामिल हैं. इन सिक्कों को पंचमार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातु की पट्टी या टुकड़े पर अलग-अलग प्रतीकों को आहत करके अंकित किया जाता था. इनमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़-पौधे, पर्वत, नदी और चक्र जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं. पहली शताब्दी तक पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन रहा, जिसके बाद ढले हुए सिक्कों का चलन बढ़ा. इसके बाद विभिन्न राजवंशों और गणतंत्र भारत तक सिक्कों का क्रम आगे बढ़ता है. यानी एक सिक्के से दूसरे सिक्के तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की एक लंबी यात्रा दिखाई देती है.

डॉ. पाण्डेय बताते हैं कि सिक्कों के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही शुरू हो गया था. धनतेरस और दीपावली के समय घरों में पुराने सिक्के निकलते थे. उनके घर में भी तांबे और चांदी के कुछ पुराने सिक्के थे. इन्हीं मुद्राओं को देखकर उनके मन में इनके प्रति जिज्ञासा पैदा हुई.बड़े होने पर जब उन्होंने इतिहास को विषय के रूप में पढ़ना शुरू किया तो यह रुचि और गंभीर होती चली गई. धीरे-धीरे सिक्कों को केवल जमा करने के बजाय उनके पीछे छिपे इतिहास, शासकों, धातु, लिपि और प्रतीकों को समझने का सिलसिला शुरू हुआ.

उनके संग्रह में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पंचमार्क सिक्कों से लेकर आधुनिक भारत और करीब 22 देशों की मुद्राएं शामिल हैं. 600 से अधिक सिक्कों के इस संग्रह में करीब 400 सिक्के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. यह सिर्फ सिक्कों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक बदलावों को पढ़ने का एक अनोखा दस्तावेज है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉ. ऋषिराज पाण्डेय ने अपने इस जुनून की शुरुआत, दुर्लभ सिक्कों की तलाश, नकली मुद्राओं की चुनौती, लूट की घटना, आर्थिक संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बचाने के अपने संकल्प को साझा किया.

रायपुर : इतिहास सिर्फ किताबों और शिलालेखों में दर्ज नहीं होता, कई बार सदियों पुरानी धातु की एक छोटी सी मुद्रा भी अपने दौर की पूरी कहानी कह जाती है. छत्तीसगढ़ के भाटापारा के इतिहासकार और प्रसिद्ध सिक्का संग्राहक प्रो. डॉ. ऋषिराज पाण्डेय ने पिछले चार दशकों में करीब 2600 वर्षों की ऐतिहासिक विरासत को दुर्लभ सिक्कों के रूप में सहेजा है.

चौहान शासक अजयराज तथा गजनवी और मुहम्मद गोरी के सिक्के भारतीय इतिहास में राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन और मुद्रा-परंपरा के विकास को दर्शाते हैं. ये मुद्राएं प्राचीन से मध्यकालीन भारत के संक्रमण को समझने में विशेष महत्व रखती हैं.

मध्यकालीन भारत की मुद्राएं

मध्यकालीन भारत के सिक्कों में दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों की दुर्लभ मुद्राएं सुरक्षित हैं. दास वंश के इल्तुतमिश, अलाउद्दीन मसूद शाह और गयासुद्दीन बलबन तथा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के इनमें प्रमुख हैं.

तुगलक काल की दुर्लभ मुद्राएं

तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टंका, जीतल, गनी तथा सांकेतिक मुद्रा जैसे सिक्के संग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. विशेष रूप से मुहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा मध्यकालीन भारत की प्रयोगात्मक मौद्रिक व्यवस्था की उल्लेखनीय मिसाल है.

लोधी, यादव और विजयनगर की मुद्राएं

संग्रह में सिकंदर लोधी तथा देवगिरि के यादव शासकों की मुद्राएं भी शामिल हैं. विजयनगर साम्राज्य के हरिहर द्वितीय और कृष्णदेवराय के सिक्के दक्षिण भारत की समृद्ध मुद्रा-परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं.

बहमनी सल्तनत की मुद्राएं

बहमनी सल्तनत के ताजुद्दीन फिरोज शाह तथा अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के सिक्के भी संग्रह में सुरक्षित हैं. ये सिक्के दक्कन के मध्यकालीन राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ियों को सामने लाते हैं.

मुगल एवं भारतीय रियासतों के सिक्के

मुगल काल की मुद्राओं में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित ऐतिहासिक रुपया विशेष महत्व रखता है. सम्राट अकबर के विभिन्न प्रकार के रुपये एवं दाम भी संग्रह का हिस्सा हैं.

मुगल सम्राटों की विविध मुद्राएं

जहांगीर के नूरुद्दीन, मुजैय्यान और इनायत प्रकार के सिक्कों के साथ शाहजहां और औरंगज़ेब की मुद्राएं भी सुरक्षित हैं. इसके अतिरिक्त बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर और आलमगीर द्वितीय के सिक्के भी संग्रह की ऐतिहासिक विविधता को बढ़ाते हैं.

भारतीय रियासतों की मुद्राएं

संग्रह में तंजौर नायक वंश, मैसूर के वाडियार तथा टीपू सुल्तान, त्रावणकोर, अहमदनगर की निजामशाही और बीजापुर की आदिलशाही की मुद्राएं शामिल हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराई सिक्के भी इस संग्रह की महत्वपूर्ण धरोहर हैं.

उत्तर एवं पश्चिम भारत की रियासती मुद्राएं

नागपुर के भोंसले शासकों, अवध, मेवाड़, दतिया, जोधपुर, कोटा, जयपुर और हैदराबाद सहित अनेक भारतीय रियासतों के रुपयों का महत्वपूर्ण संग्रह भी डॉ. पाण्डेय के पास सुरक्षित है. ये सिक्के भारत की विविध क्षेत्रीय राजसत्ता और उसकी अलग-अलग मुद्रा परंपराओं को दर्शाते हैं.

यूरोपीय शक्तियों की भारतीय मुद्राएं

भारत में आई प्रमुख यूरोपीय शक्तियों, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रचलित सिक्कों का भी दुर्लभ संग्रह मौजूद है. इन मुद्राओं के माध्यम से भारत में यूरोपीय व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव के विस्तार की झलक मिलती है.

बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सी की मुद्राएं

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सी द्वारा जारी रुपया, आधा रुपया, चौथाई रुपया, आना, पाई और पीस जैसे विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्के संग्रह में शामिल हैं. इनमें सबसे प्राचीन कॉपरून सिक्का भी विशेष उल्लेखनीय है.

ब्रिटिश भारत की मुद्राएं

ब्रिटिश भारत के अंतर्गत विलियम चतुर्थ, महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठम के शासनकाल में जारी विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्के भी संग्रह का हिस्सा हैं. ये मुद्राएं भारत के औपनिवेशिक काल की मौद्रिक व्यवस्था और उसके क्रमिक विकास को दर्शाती हैं.

गणतंत्र भारत की मुद्राएं

गणतंत्र भारत की मुद्राओं में 1950 से वर्तमान तक जारी एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, पांच पैसा, दस पैसा, बीस पैसा, पच्चीस पैसा, पचास पैसा तथा एक, दो, पांच, दस और बीस रुपये के सिक्के शामिल हैं. इसके अतिरिक्त लगभग 75 स्मारक सिक्कों का संग्रह भी डॉ. पाण्डेय के पास सुरक्षित हैं.

विश्व की ऐतिहासिक मुद्राएं

भारतीय सिक्कों के साथ-साथ विश्व के लगभग 20 देशों की प्राचीन एवं ऐतिहासिक मुद्राएं भी संग्रह की विशेषता हैं. इनमें ऑस्ट्रिया का 1780 ई. का मारिया थेरेसा थैलर, 1873 का अमेरिकी सीटेड लिबर्टी डॉलर, जापान का येन, जर्मनी का पेनिंग, इटली का लीरा और इथियोपिया का एंटीम शामिल हैं.

विभिन्न देशों की अन्य मुद्राएं

संग्रह में बुल्गारिया का स्टोटिंकी, नीदरलैंड का सेंट, ताइवान का युआन, थाईलैंड का बात, नेपाल का रुपया, पाकिस्तान का पैसा, डेनमार्क का ओरे, स्वीडन का क्रोना, फ्रांस का सेंटीम, स्पेन का पेसेटा, लिथुआनिया का सेंटास तथा इज़राइल का अगोराट भी सुरक्षित है.

सिक्के इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में क्यों?

डॉ. पाण्डेय के अनुसार, इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व बेहद बड़ा है. किसी शासक ने किस क्षेत्र में शासन किया, उसकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, उस दौर की आर्थिक स्थिति कैसी थी और तकनीक किस स्तर पर थी. इन सबकी जानकारी सिक्कों से मिल सकती है. सिक्कों पर बने धार्मिक प्रतीक उस समय की मान्यताओं का संकेत देते हैं. सोना, चांदी, तांबा या मिश्रधातु जैसी धातुओं का इस्तेमाल तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों की तस्वीर पेश करता है. सिक्कों की लिपि और तकनीक सामाजिक एवं तकनीकी बदलावों को समझने में भी मदद करती है. डॉ. पाण्डेय विशेष रूप से इंडो-ग्रीक इतिहास का उदाहरण देते हैं. उनके मुताबिक इंडो-ग्रीक शासकों के इतिहास को समझने में उनके सिक्कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बारे में अन्य स्रोत अपेक्षाकृत सीमित हैं.

शेरशाह सूरी से शुरू हुआ रुपया

संग्रह में मौजूद महत्वपूर्ण सिक्कों में 1540 के आसपास शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया रुपया भी शामिल है. डॉ. पाण्डेय के अनुसार, भारतीय मुद्रा इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और यहीं से रुपये की व्यवस्थित परंपरा को मजबूती मिली. इसके अलावा संग्रह में मुगलकालीन सिक्के, अकबर के समय की मुद्राएं और विभिन्न राजवंशों द्वारा जारी सिक्के भी मौजूद हैं. हर सिक्का अपने समय के शासन और व्यवस्था की कहानी कहता है.

संग्रह में गणतंत्र भारत का पहला सिक्का

स्वतंत्र भारत के गणतंत्र बनने के बाद 1950 में जारी किए गए सिक्के भी उनके संग्रह का हिस्सा हैं. इन सिक्कों में ब्रिटिश राज की प्रतीकात्मकता की जगह अशोक स्तंभ दिखाई देता है. सिक्के पर धान की बालियां भारत की कृषि प्रधान पहचान को दर्शाती हैं. उस दौर के बड़े आकार के एक रुपये के सिक्के को आम बोलचाल में डब्बू सिक्का भी कहा जाता था. आज चलन में मौजूद सिक्कों में भी दिखाई देने वाली धान की बालियां भारत की कृषि आधारित पहचान की निरंतरता को दर्शाती हैं.

सबसे खास और दुर्लभ सिक्कों के बारे में जानिए

संग्रहकर्ताओं के लिए किसी दुर्लभ सिक्के को हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है. डॉ. पाण्डेय के मन में लंबे समय से बाबर के समय के शाहरुखी सिक्के को अपने संग्रह में शामिल करने की इच्छा रही. उनके लिए हर दुर्लभ सिक्का सिर्फ एक वस्तु नहीं है. जब कोई नया और दुर्लभ सिक्का पहली बार उनके हाथ में आता है तो वह उसे बेहद भावनात्मक क्षण मानते हैं. उनके शब्दों में, हर सिक्के का उनके पास पहुंचना उन्हें किसी संयोग या प्रकृति की विशेष कृपा जैसा महसूस होता है.

असली और नकली सिक्के की पहचान सबसे बड़ी चुनौती

सिक्कों का संग्रह जितना रोमांचक है, उतना ही जोखिम भरा भी. बाजार में प्राचीन सिक्कों की नकल और नकली मुद्राएं बड़ी चुनौती हैं. हजारों साल पुराने सिक्कों को लाखों-करोड़ों रुपये में बेचने के दावे करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लोगों को भ्रमित कर सकते हैं. डॉ. पाण्डेय का कहना है कि अच्छे कॉइन डीलर, विश्वसनीय ऑक्शन हाउस और स्थापित निजी संग्रहकर्ताओं से संपर्क करना जरूरी है. किसी सिक्के को खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता, इतिहास, धातु, वजन और अन्य विशेषताओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

सिक्के की तलाश में चाकू की नोक पर पहुंच गए

संग्रह के सफर में उन्हें खतरनाक अनुभव का भी सामना करना पड़ा. दिल्ली की नई सड़क इलाके में किताबों की खरीदारी के दौरान कुछ लोगों ने सिक्का दिलाने का लालच देकर उन्हें एक गली में ले गए. वहां चाकू की नोक पर उनसे पैसे मांगे गए और उन्हें लूट लिया गया।सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन यह घटना उनके लिए संग्रह की राह में आए सबसे बुरे अनुभवों में से एक बन गई. हालांकि इसके विपरीत कई लोगों ने उनके संग्रह के जुनून को समझते हुए मदद भी की. एक प्रोफेसर मित्र ने उन्हें करीब 20 सिक्के उपहार में दिए और बदले में सिर्फ 20 रुपये लिए.

शौक के लिए आर्थिक संघर्ष भी कम नहीं रहा

इस संग्रह को तैयार करने के लिए डॉ. पाण्डेय ने सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं का भी त्याग किया. बचपन में रिश्तेदारों और परिवार से मिलने वाले छोटे-छोटे पैसों को बचाकर उन्होंने शुरुआती दौर में ब्रिटिश सिक्के खरीदे. बाद में रायपुर के सुनारों और पुराने सिक्कों के विक्रेताओं से संपर्क कर चांदी के सिक्के खरीदते रहे. नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो कई बार संग्रह के शौक को रोकना भी पड़ा. कई मौकों पर उन्होंने दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लिए. यहां तक कि किसी बेहद दुर्लभ और मनपसंद सिक्के को हासिल करने के लिए व्यक्तिगत ऋण तक लेना पड़ा. उनका तर्क था कि पैसा बाद में लौटाया जा सकता है, लेकिन दुर्लभ सिक्का एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है.

600 से ज्यादा सिक्कों में 400 से अधिक ऐतिहासिक

आज डॉ. पाण्डेय के संग्रह में 600 से अधिक सिक्के हैं। इनमें करीब 400 सिक्के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. सोना, चांदी, तांबा और मिश्रधातु सहित विभिन्न धातुओं से बने सिक्के इसमें शामिल हैं. अलग-अलग कालखंड, राजवंश, क्षेत्र और लिपियों की मुद्राएं इस संग्रह को विविध बनाती हैं. भारत के अलावा करीब 22 देशों के सिक्के भी उनके पास हैं. इनमें 1873 का डॉलर भी शामिल है.

सिक्कों के पीछे लिखी है पूरी जानकारी

डॉ. पाण्डेय ने संग्रह को सिर्फ सुरक्षित रखने के बजाय उसे समझने योग्य बनाने की कोशिश भी की है. सिक्कों को सोल्डर में लगाने से पहले उनके बारे में जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है.सिक्का किस काल का है, किस शासक ने जारी किया, उसका वजन कितना है, वह किस धातु का है और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है. इस तरह संग्रह को देखने वाला व्यक्ति सिर्फ सिक्का नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी समझ सकता है.

संग्रह में जीवनसंगिनी का भी महत्वपूर्ण सहयोग

चार दशक की इस यात्रा में उनके परिवार, खासकर जीवनसंगिनी का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा. डॉ. पाण्डेय के मुताबिक उन्होंने कभी इस शौक को लेकर नाराजगी नहीं जताई और संग्रह के प्रति हमेशा सहयोग का भाव रखा. उनका मानना है कि यह निजी संग्रह भले आज उनकी कस्टडी में है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि वे भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें.

संरक्षण को लेकर क्या है कानून

डॉ. पाण्डेय के अनुसार भारत में ऐतिहासिक सिक्कों का निजी संग्रह करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं. संग्रहकर्ता एक-दूसरे से संपर्क रखते हैं और नीलामी तथा निजी संग्रहों के जरिए दुर्लभ सिक्कों की तलाश करते हैं. ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े कानूनों और पुरातात्विक नियमों की जानकारी रखना भी जरूरी है. विशेष रूप से देश से बाहर ऐतिहासिक वस्तुओं के लेन-देन या निर्यात के लिए लागू नियमों का पालन आवश्यक है. उनका मानना है कि संग्रह के साथ जिम्मेदार संरक्षण और कानूनी जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है.

आठ पुस्तकें और इतिहास पर शोध

सिक्कों के अलावा डॉ. ऋषिराज पाण्डेय इतिहास लेखन में भी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने अब तक आठ पुस्तकें लिखी हैं. इनमें सारंगढ़ रियासत, कलचुरी वंश और पंडित सुंदरलाल शर्मा पर लिखी पुस्तकें विशेष रूप से चर्चित रही हैं. उनका शोध और लेखन इस बात को दर्शाता है कि उनके लिए सिक्का संग्रह केवल शौक नहीं, बल्कि इतिहास को समझने और समाज तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

संग्रह अभी पूरा नहीं हुआ

चार दशक बीत जाने के बावजूद डॉ. पाण्डेय मानते हैं कि उनका संग्रह अभी पूरा नहीं हुआ है. दुनिया के हर कालखंड और हर प्रकार के सिक्के को एक व्यक्ति के लिए जुटा पाना संभव नहीं है. जब तक वे इस दुनिया में हैं, यह संग्रह उनकी कस्टडी में रहेगा. इसके बाद आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी कि इसे निजी संग्रह के रूप में आगे बढ़ाना है, संग्रहालय को देना है या किसी अन्य रूप में संरक्षित करना है.

युवाओं को संदेश, इतिहास को जानिए, आज के सिक्के भी बचाइए

डॉ. पाण्डेय युवाओं से सबसे पहले अपने देश का इतिहास जानने की अपील करते हैं. उनके मुताबिक इतिहास जानना केवल रोजगार या परीक्षा के लिए जरूरी नहीं, बल्कि अपने अतीत और विरासत को समझने के लिए भी जरूरी है. उनका कहना है कि आज के सिक्कों को भी सुरक्षित रखना चाहिए. जिस तरह डिजिटल मनी का चलन तेजी से बढ़ रहा है, संभव है कि आने वाले दशकों में आज के एक, दो, पांच और दस रुपये के सिक्के भी सामान्य चलन से बाहर हो जाएं. तब यही सिक्के आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक महत्व की वस्तु बन सकते हैं.

सिक्का विरासत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की जरूरत

डॉ. पाण्डेय का सुझाव है कि जिस तरह पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह ऐतिहासिक सिक्कों के संकलन और संरक्षण के लिए भी व्यापक कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए. उनका संदेश साफ है कि पुराना सिक्का चाहे तांबे का हो, चांदी का हो या किसी अन्य धातु का, उसे केवल पुरानी वस्तु समझकर नष्ट या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हो सकता है आने वाले समय में किसी संग्रहालय, विश्वविद्यालय या शोधकर्ता के लिए वही छोटा-सा सिक्का इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण प्रमाण बन जाए.

छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पंचमार्क सिक्कों से लेकर गणतंत्र भारत की मुद्राओं तक, प्रो. डॉ. ऋषिराज पाण्डेय का संग्रह दरअसल भारत की बदलती सभ्यता, सत्ता, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की धातु में लिखी कहानी है. चार दशक की मेहनत, आर्थिक त्याग, जोखिम और जुनून से तैयार यह संग्रह बताता है कि इतिहास केवल अतीत में पड़ा हुआ नहीं है, वह हमारे हाथों में मौजूद एक छोटे से सिक्के में भी सांस लेता है. यही इस 2600 साल पुराने खजाने का सबसे बड़ा संदेश है.आज जिसे हम मामूली सिक्का समझकर जेब में रख लेते हैं, कल वही इतिहास का अनमोल दस्तावेज बन सकता है.