कोंडागांव के बम्हनी प्राचीन शिव मंदिर का जानिए अदभुत इतिहास

ग्राम पंचायत बम्हनी के लोग चाहते हैं, मंदिर की प्रशासनिक उपेक्षा न की जाए. मंदिर के ऐतिसाहिकता को बनाए रखा जाए.

शिव मंदिर का जानिए अदभुत इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
कोंडागांव: जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बम्हनी है. यहांं स्थित प्राचीन शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के बावजूद आज भी उपेक्षा का शिकार है. इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी बनाया गया था. मंदिर परिसर में बिखरे पत्थर, प्राचीन अवशेष और शिलाओं पर उकेरी गई आकृतियां इसके गौरवशाली अतीत की साक्षी हैं.

बम्हनी प्राचीन शिव मंदिर

छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग द्वारा भी इस स्थल के प्राचीन होने की पुष्टि की जा चुकी है. जानकारों के अनुसार यहां प्रयुक्त पत्थर और निर्माण शैली बस्तर अंचल के प्रसिद्ध मंदिरों, जैसे नारायणपाल मंदिर और बारसूर के प्राचीन मंदिर से मेल खाते हैं. इन मंदिरों में जिस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है, वही पत्थर बम्हनी के इस शिव मंदिर में भी देखने को मिलते हैं. इसी आधार पर इतिहासकार और पुरातत्वविद यह संभावना जताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी नल वंश के राजाओं के कालखंड में हुआ होगा.

शिव मंदिर का जानिए अदभुत इतिहास (ETV Bharat)

इतिहास और आस्था का संगम

इतिहास और आस्था का यह संगम आज संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे अपनी पहचान खोता दिखाई पड़ रहा है. मंदिर परिसर में मूल संरचना के अवशेष ही शेष हैं, लेकिन समुचित संरक्षण और विकास की दिशा में अब तक ठोस पहल नहीं हो पाई है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस धरोहर का संरक्षण किया जाए तो यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.

शिवरात्रि पर लगा भक्तों का मेला

हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेला आयोजित होता है. आसपास के गांवों सहित दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं. पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठता है. लोगों का कहना है कि यहां मांगी गई हर इच्छा खुद भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं. इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता. महाशिवरात्रि पर एक बार फिर यहां भक्तों का मेला लग चुका है.

मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

मंदिर तक पहुंचने के लिए बम्हनी से चारगांव जाने वाले मार्ग पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल से जाने वाले रास्ते का उपयोग किया जा सकता है. इस शिवरात्रि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके गौरवशाली इतिहास की साक्षी बन सकें.

