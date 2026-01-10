ETV Bharat / state

बाबा बैद्यनाथ दरबार की यात्रा है आध्यात्मिक और भावनात्मक! जानें, यहां के बही-खातों की परंपरा

देवघर का बैद्यनाथ मंदिर और पंडों के बही-खाते. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि स्मृतियों का तीर्थ है. जहां श्रद्धालु सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि अपनी जड़े तलाशने भी आते हैं. यहां आस्था सिर्फ भोलेनाथ का जलार्पण और पूजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीढ़ियों की पहचान बनकर पंडों की बही-खातों में संजोई जाती है.

जिस तरह बाबा बैद्यनाथ के इतिहास को ग्रंथों और पुराणों में दर्ज किया गया है, उसी तरह यहां आने वाले भक्तों का इतिहास देवघर के पंडा समाज ने अपनी बही-खातों में सुरक्षित रखा है. देश के कोने-कोने से देवघर में बसे पंडा परिवार अपने-अपने क्षेत्र के यजमानों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी जानकारी आज भी सहेज कर रखे हुए हैं.

जानकारी देते बैद्यनाथ मंदिर के पंडे. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पंडों के बही-खातों में मिलती है पूर्वजों की जानकारी

देवघर के पंडों के ये बही-खाता साधारण रजिस्टर नहीं, बल्कि श्रद्धा और स्मृति की विरासत है. जिनमें यजमानों के पिता, दादा, परदादा, छरदादा से लेकर गोत्र तक का उल्लेख मिलता है. जब कोई श्रद्धालु अपने गांव, जिला और पूर्वजों का नाम बताता है, तो पंडा बही-खाता खोलकर उसके वंश की पूरी कथा सुना देते हैं. उस क्षण श्रद्धालु के लिए पूजा एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है.

पंडे कैसे रखते हैं अपने यजमानों का रिकॉर्ड

बैद्यनाथ मंदिर के पंडा मार्कंडेय बाबा उर्फ सिंगरौली बाबा बताते हैं कि जब यजमान अपने कई दशक पुराने पूर्वजों के नाम सुनते हैं, तो उनकी आंखों में गर्व और श्रद्धा दोनों झलकता है. वे अपने उन पुरखों को नमन करते हैं, जिनका नाम शायद समय की धूल में खो गया होता है. उन्होंने कहा कि अगर बाबा का यह दरबार न होता, तो यह मुमकिन नहीं हो पाता.