ETV Bharat / state

बाबा बैद्यनाथ दरबार की यात्रा है आध्यात्मिक और भावनात्मक! जानें, यहां के बही-खातों की परंपरा

देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के पंडों के बही-खातों में यहां आए लोगों के पूर्वजों के नाम दर्ज हैं. जानिए क्या है ये अनोखी परंपरा.

Baidyanath Temple In Deoghar
देवघर का बैद्यनाथ मंदिर और पंडों के बही-खाते. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि स्मृतियों का तीर्थ है. जहां श्रद्धालु सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि अपनी जड़े तलाशने भी आते हैं. यहां आस्था सिर्फ भोलेनाथ का जलार्पण और पूजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीढ़ियों की पहचान बनकर पंडों की बही-खातों में संजोई जाती है.

जिस तरह बाबा बैद्यनाथ के इतिहास को ग्रंथों और पुराणों में दर्ज किया गया है, उसी तरह यहां आने वाले भक्तों का इतिहास देवघर के पंडा समाज ने अपनी बही-खातों में सुरक्षित रखा है. देश के कोने-कोने से देवघर में बसे पंडा परिवार अपने-अपने क्षेत्र के यजमानों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी जानकारी आज भी सहेज कर रखे हुए हैं.

जानकारी देते बैद्यनाथ मंदिर के पंडे. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पंडों के बही-खातों में मिलती है पूर्वजों की जानकारी

देवघर के पंडों के ये बही-खाता साधारण रजिस्टर नहीं, बल्कि श्रद्धा और स्मृति की विरासत है. जिनमें यजमानों के पिता, दादा, परदादा, छरदादा से लेकर गोत्र तक का उल्लेख मिलता है. जब कोई श्रद्धालु अपने गांव, जिला और पूर्वजों का नाम बताता है, तो पंडा बही-खाता खोलकर उसके वंश की पूरी कथा सुना देते हैं. उस क्षण श्रद्धालु के लिए पूजा एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है.

पंडे कैसे रखते हैं अपने यजमानों का रिकॉर्ड

बैद्यनाथ मंदिर के पंडा मार्कंडेय बाबा उर्फ सिंगरौली बाबा बताते हैं कि जब यजमान अपने कई दशक पुराने पूर्वजों के नाम सुनते हैं, तो उनकी आंखों में गर्व और श्रद्धा दोनों झलकता है. वे अपने उन पुरखों को नमन करते हैं, जिनका नाम शायद समय की धूल में खो गया होता है. उन्होंने कहा कि अगर बाबा का यह दरबार न होता, तो यह मुमकिन नहीं हो पाता.

Ancestors Names Recorded In Deoghar
पंडों का बही-खाता (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं बाबा मंदिर के वरिष्ठ पंडा शशि उर्फ मुन्ना पंडा के अनुसार, कई बही-खातों में 10 से 20 पीढ़ियों तक का विवरण दर्ज है. इन्हीं बही-खातों के आधार पर पंडा समाज की अगली पीढ़ी अपने यजमानों से जुड़ी रहती है. यही परंपरा उन्हें पूजा-पाठ, सेवा और आजीविका से भी जोड़े रखती है. राजस्थान से आए उनके पूर्वजों ने जो बही-खाता शुरू की थी उसी के सहारे आज वे अपने यजमानों के संपर्क में हैं.

गुजरात से जुड़े पंडा संजीव नेपुरी बताते हैं कि आज के दौर में लोग मुश्किल से तीन-चार पीढ़ियों के नाम जानते हैं, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचते ही जब उन्हें अपने कई पुश्तों का इतिहास सुनाया जाता है, तो उनका विश्वास और श्रद्धा दोनों गहरा हो जाता है. यही कारण है कि यजमान अपने पुश्तैनी पंडा पर इतना भरोसा करते हैं कि अपने कीमती सामान तक उनके पास छोड़ देते हैं.

गौरतलब हो कि भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल जाएं, लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में कोई नाम नहीं मिटता. यहां पंडों के बही-खाते गवाही देते हैं कि आस्था केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि सदियों से बहती एक अखंड परंपरा है, जहां हर श्रद्धालु, अपने पुरखों के साथ बाबा के चरणों में स्थान पाता है.

ये भी पढ़ें-

देवघर में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व, बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण में देवशिल्पी का योगदान, जानें क्या है मान्यता

देवघर पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर की भोलेनाथ की पूजा, लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं

देवघर के नौलखा मंदिर का वर्षों पुराना है इतिहास, जानें बंगाली समुदाय की क्यों जुड़ी है आस्था

TAGGED:

UNIQUE TRADITION OF BAIDYANATH DHAM
ANCESTORS NAMES RECORDED IN DEOGHAR
PRIESTS LEDGERS
देवघर का बैद्यनाथ मंदिर
RECORDS OF DEVOTEES ANCESTORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.