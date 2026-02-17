ETV Bharat / state

JEE Mains Result 2026 में टॉपर्स का संदेश: घंटे नहीं, सिलेबस पर करें फोकस, मिलेगी सफलता

नई दिल्ली: जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई मेंस) पेपर 1 (बीई, बीटेक) का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया. इसमें दिल्ली के रहने वाले श्रेयस मिश्रा 100 परसेंटाइल लाकर टॉपर रहे. वहीं हरियाणा के अनय जैन जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे उन्होंने इस JEE MAIN पेपर 1 की परीक्षा में 100 परसेंटाइल लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया.

इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में हंड्रेड परसेंटाइल हासिल किया है. इससे मेरे माता-पिता और शिक्षक बहुत खुश है. मेरी मेहनत के साथ इसमें मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और शिक्षकों की मेहनत भी है, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही गाइडेंस दी. हमें पढ़ते समय कभी समय नहीं गिनना चाहिए की कितने घंटे पढ़ाई की. केवल यह देखना चाहिए कि जो सिलेबस मुझे कवर करना है वह कवर हुआ या नहीं. जो भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं यही कहूंगा की वह मोटिवेटेड रहें और जमकर तैयारी करें. साथ ही एग्जाम को लेकर ओवर-कॉन्फीडेंट न रहें.

छात्रों ने साझा किया अनुभव (ETV Bharat)

टीचर से ले सकते हैं मदद: वहीं इस एग्जाम में 99.99 परसेंटाइल लाने वाले सुशांत कुमार ने कहा कि मैं अभी भी खुश नहीं क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में नंबर कटे हैं. अगर ऐसा न होता तो मेरे भी 100 परसेंटाइल भी आते. इसलिए थोड़ा दुख है लेकिन फिर भी अब आगे JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हूं. मैं रोजाना 10 घंटे से ज्यादा पढ़ता था. जिस सब्जेक्ट में हमें लगता है कि हम कमजोर हैं. उसे सब्जेक्ट के लिए टीचर से ले मदद ले सकते हैं और कोशिश करनी चाहिए की जितना जल्दी हो सके वो सब्जेक्ट कवर करें.