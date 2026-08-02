ETV Bharat / state

एम्स एनाटएड समिट में विदेशी विशेषज्ञों और शिक्षकों ने एनाटॉमी की पढ़ाई के नए तरीकों पर की चर्चा

एम्स  के एनाटामी विभाग द्वारा आयोजित समिट में भारत और विदेशों के प्रमुख चिकित्सा शिक्षक, एनाटामिस्ट और स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए.

AnatEd Summit 2026
एम्स एनाटएड समिट में एनाटामी शिक्षा के भविष्य पर चर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच एम्स, नई दिल्ली में आयोजित एनाटएड समिट-2026 में भारत और विदेशों के विशेषज्ञों ने एनाटॉमी शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और तकनीक-आधारित बनाने के नए तरीकों पर चर्चा की. सम्मेलन में क्षमता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (CBME), आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली और एआई आधारित शिक्षण उपकरणों पर विशेष जोर दिया गया.

एम्स के एनाटॉमी विभाग की ओर से आयोजित एनाटएड समिट-2026 में देश-विदेश के चिकित्सा शिक्षक, एनाटामिस्ट और स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए. आयोजन सचिव एवं एम्स के एनाटॉमी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आरती ने बताया कि वैज्ञानिक सत्रों में चिकित्सा शिक्षा में बदलाव, प्री-क्लिनिकल विज्ञान की बदलती भूमिका और शैक्षिक अनुसंधान के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए.

a (a)

उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई लगभग पांच वर्षों का लंबा सफर है. इस दौरान तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए शिक्षकों और छात्रों के बीच बनने वाले जनरेशन गैप को कम करने तथा नई तकनीकों को पढ़ाई में शामिल करने पर विशेष चर्चा की गई.

सम्मेलन में छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों, प्रभावी मूल्यांकन रणनीतियों और साक्ष्य-आधारित शैक्षिक प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया गया. दोपहर के सत्रों में क्षमता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (CBME) के तहत एनाटॉमी में मूल्यांकन के मौजूदा तरीकों पर चर्चा हुई. साथ ही जेनरेशन-जी के छात्रों को पढ़ाई से बेहतर तरीके से जोड़ने और पाठ्यक्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

सम्मेलन के दौरान स्नातक स्तर पर एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया. कार्यक्रम में देशभर के मेडिकल संस्थानों के फैकल्टी सदस्य, पोस्टग्रेजुएट छात्र और चिकित्सा शिक्षा में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

ANATED SUMMIT 2026 DELHI AIIMS AI
एनाटएड समिट एम्स
MEDICAL EDUCATION
ANATOMY DEPARTMENT AIIMS
ANATED SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.