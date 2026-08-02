एम्स एनाटएड समिट में विदेशी विशेषज्ञों और शिक्षकों ने एनाटॉमी की पढ़ाई के नए तरीकों पर की चर्चा
एम्स के एनाटामी विभाग द्वारा आयोजित समिट में भारत और विदेशों के प्रमुख चिकित्सा शिक्षक, एनाटामिस्ट और स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए.
Published : August 2, 2026 at 11:47 AM IST
नई दिल्ली: मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच एम्स, नई दिल्ली में आयोजित एनाटएड समिट-2026 में भारत और विदेशों के विशेषज्ञों ने एनाटॉमी शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और तकनीक-आधारित बनाने के नए तरीकों पर चर्चा की. सम्मेलन में क्षमता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (CBME), आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली और एआई आधारित शिक्षण उपकरणों पर विशेष जोर दिया गया.
एम्स के एनाटॉमी विभाग की ओर से आयोजित एनाटएड समिट-2026 में देश-विदेश के चिकित्सा शिक्षक, एनाटामिस्ट और स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए. आयोजन सचिव एवं एम्स के एनाटॉमी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आरती ने बताया कि वैज्ञानिक सत्रों में चिकित्सा शिक्षा में बदलाव, प्री-क्लिनिकल विज्ञान की बदलती भूमिका और शैक्षिक अनुसंधान के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए.
उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई लगभग पांच वर्षों का लंबा सफर है. इस दौरान तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए शिक्षकों और छात्रों के बीच बनने वाले जनरेशन गैप को कम करने तथा नई तकनीकों को पढ़ाई में शामिल करने पर विशेष चर्चा की गई.
Delhi: On the AnatEd Summit 2026, Dr Arthi G, Assistant Professor, Department of Anatomy and Organising Secretary, AnatEd Summit 2026, says, "Medical education has always been a part of the MBBS and postgraduate curriculum. But this summit focuses on medical education in the… pic.twitter.com/f7bKUyUyQP— IANS (@ians_india) August 1, 2026
सम्मेलन में छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों, प्रभावी मूल्यांकन रणनीतियों और साक्ष्य-आधारित शैक्षिक प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया गया. दोपहर के सत्रों में क्षमता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (CBME) के तहत एनाटॉमी में मूल्यांकन के मौजूदा तरीकों पर चर्चा हुई. साथ ही जेनरेशन-जी के छात्रों को पढ़ाई से बेहतर तरीके से जोड़ने और पाठ्यक्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
Reimagining Anatomy Education— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) August 1, 2026
The AnatEd Summit 2026 commenced today at AIIMS New Delhi, organized by the Department of Anatomy. National and international experts gathered to explore the future of anatomy education under CBME.
Today’s Highlights:
- Keynotes on transforming… pic.twitter.com/klv006ZcIU
सम्मेलन के दौरान स्नातक स्तर पर एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया. कार्यक्रम में देशभर के मेडिकल संस्थानों के फैकल्टी सदस्य, पोस्टग्रेजुएट छात्र और चिकित्सा शिक्षा में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
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