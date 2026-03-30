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UPPCS 2024: रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी की दूसरी रैंक, पिता चलाते जनरल स्टोर, ऐसे छुआ सफलता का मुकाम

रायबरेली में जनरल स्टोर चलाने वाले की बेटी ने PCS परीक्षा में बनाई दूसरी रैंक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: यूपी पीसीएस परीक्षा में रायबरेली की बेटी ने इतिहास रचा है. अनन्या त्रिवेदी ने UPPCS 2024 की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है. कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली अनन्या त्रिवेदी की मां रेखा रानी डीह ब्लॉक के यूपीएस राजापुर में सहायक अध्यापिका हैं. शहर स्थित निजी स्कूल से बारहवीं के बाद बीएचयू से सामाजिक विज्ञान मे पीजी करने वाली अनन्या स्नातक में गोल्ड मैडलिस्ट हैं. जानिए अनन्या ने इंटव्यू में क्या मूल-मंत्र दिए. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली अनन्या अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं. अनन्या के पिता जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि माता शिक्षिका है. अनन्या के एक बड़े भाई हैं जो केंद्रीय सेवा में कार्यरत हैं.