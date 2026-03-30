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UPPCS 2024: रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी की दूसरी रैंक, पिता चलाते जनरल स्टोर, ऐसे छुआ सफलता का मुकाम

अनन्या की माता शिक्षिका है, बीएचयू से सामाजिक विज्ञान में पीजी करने वाली अनन्या गोल्ड मेडलिस्ट हैं.

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रायबरेली में जनरल स्टोर चलाने वाले की बेटी ने PCS परीक्षा में बनाई दूसरी रैंक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 12:29 PM IST

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रायबरेली: यूपी पीसीएस परीक्षा में रायबरेली की बेटी ने इतिहास रचा है. अनन्या त्रिवेदी ने UPPCS 2024 की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है. कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली अनन्या त्रिवेदी की मां रेखा रानी डीह ब्लॉक के यूपीएस राजापुर में सहायक अध्यापिका हैं. शहर स्थित निजी स्कूल से बारहवीं के बाद बीएचयू से सामाजिक विज्ञान मे पीजी करने वाली अनन्या स्नातक में गोल्ड मैडलिस्ट हैं.

जानिए अनन्या ने इंटव्यू में क्या मूल-मंत्र दिए. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली अनन्या अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं. अनन्या के पिता जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि माता शिक्षिका है. अनन्या के एक बड़े भाई हैं जो केंद्रीय सेवा में कार्यरत हैं.

अनन्या ने कहा कि वह यकीन नहीं कर पा रही हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है. जब मेंस क्वालीफाई हुआ तो वह बहुत आश्चर्यचकित थी कि इस प्रकार का रिजल्ट आया. उन्होंने कहा कि पीसीएस 2024 में उनकी दूसरी रैंक आई है. उनको मां और मामा का सहयोग बहुत मिला. आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका अच्छे से निर्वहन करेंगी.

उन्होंने कहा कि यूपीएससी क्रैक करने का भी प्रयास करना चाहेंगी. सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर इसकी तैयारी करते रहना है. उन्होंने बताया कि मैंने बहुत घंटे लगातार पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं इससे पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ाई करती थीं.

टॉपर ने बताया कि परीक्षा से 2-3 महीनें पहले लगभग 8 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी. जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनको यही संदेश देंगी कि अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग सही से करके उस पर ध्यान दें. सही गाइडेंस मिलना भी जरूरी है.

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