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अनुज सिंह के लिए करेंगे प्रचार अनंत सिंह, पटना में बैठक के बाद घोषणा

बिहार एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए प्रचार करेंगे. रिपोर्ट-कुंदन कुमार

Bihar MLC elections
मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST

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पटना: जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर अनुज कुमार सिंह के साथ बैठक की. अनुज कुमार सिंह जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं. बैठक के बाद अनंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कहा कि, 'डॉक्टर अनुज कुमार सिंह के लिए हम प्रचार करेंगे.' उन्होंने कहा कि पंडित जी ने कहा है कि अनुज जी 1 अक्टूबर को नामांकन करेंगे, इसीलिए हम रुक गए.

अनुज सिंह के लिए प्रचार करेंगे

अनंत सिंह ने कहा कि नामांकन के बाद वे अनुज सिंह के लिए प्रचार करेंगे. मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि पार्टी ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस चुनाव में पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होता है. पार्टी से हमारा कभी कोई मतभेद नहीं हुआ है, लेकिन नीरज कुमार को हम हराएंगे, क्योंकि हमारे चुनाव के समय भी उन्होंने हमारा विरोध किया था.

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

"विधानसभा चुनाव के समय हमारा और लोकसभा चुनाव के समय ललन बाबू का उन्होंने विरोध किया था. अभी भी वह पार्टी में हैं. इसलिए पार्टी इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं करती है. जदयू पार्टी पूरी तरह से एकजुट है. पार्टी में कोई समस्या नहीं है. यह हमारा व्यक्तिगत मामला है." -अनंत सिंह, जदयू विधायक, मोकामा

नीरज से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई

जदयू की बैठक में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमें बुलाया और हमने अपनी बात रखी, लेकिन नीरज कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया. जब हम मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे और हमें टिकट मिला था, तब नीरज कुमार ने क्या बयान दिया था? यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है. चुनाव में डॉक्टर अनुज कुमार सिंह का हम साथ देने वाले हैं.

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प्रत्याशी और समर्थकों के साथ मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

23 अक्टूबर को वोटिंग: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. बिहार में आठ विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

ये भी पढ़ें: Explainer: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए

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