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JDU ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा

अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम देवी की तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना : मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई की है. नीलम देवी को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से हटा दिया गया है, जिसके बाद उनका राज्य मंत्री का दर्जा छिन गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसने राज्य के राजनीतिक पारे को अचानक बढ़ा दिया है.

नीलम देवी से छीना गया राज्य मंत्री का दर्जा