JDU ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. उनसे राज्य मंत्री का दर्जा छीन लिया गया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 26, 2026 at 11:53 AM IST
पटना : मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई की है. नीलम देवी को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से हटा दिया गया है, जिसके बाद उनका राज्य मंत्री का दर्जा छिन गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसने राज्य के राजनीतिक पारे को अचानक बढ़ा दिया है.
नीलम देवी से छीना गया राज्य मंत्री का दर्जा
इससे पहले शनिवार को पार्टी ने बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अनंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई थी. साथ ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था.
विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा
इसी के साथ पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है. मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था.
बगावत के कारण
अनंत सिंह के निष्कासन के तीन प्रमुख कारण सामने आए हैं. उन्होंने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था. उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर विरोधी उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में जमकर प्रचार किया था. शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं की हिदायतों के बावजूद उन्होंने अपने बगावती तेवर कम नहीं किए.
तीखी बयानबाजी
सुलह की तमाम कोशिशों के बावजूद अनंत सिंह लगातार पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते रहे. उन्होंने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार पर सार्वजनिक रूप से कई तीखे व्यक्तिगत हमले भी किए. इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे. इन गतिविधियों के कारण अंततः अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को बाहर कर दिया गया.
कौन हैं नीलम देवी?
साल 2022 में एके-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद, नीलम देवी ने राजद की टिकट पर उपचुनाव लड़ा था और मोकामा से विधायक चुनी गई थीं. 2024 में एनडीए में शामिल हो गईं थीं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुनर्गठित 'राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति' में नीलम देवी को सदस्य बनाए जाने के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन अब वह दर्जा समाप्त हो गया है.
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