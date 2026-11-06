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'सब लोग आइये बेटी की शादी में..' सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज रवाना हुए MLA अनंत सिंह

बक्सर में अनंत सिंह का स्वागत ( ETV Bharat )

प्रयागराज दौरे पर निकले अनंत सिंह

अनंत सिंह पटना से प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर रास्ते में कुल 58 स्थानों पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं. इसी क्रम में बक्सर के दलसागर टोल प्लाजा को भी स्वागत स्थल के रूप में चुना गया था. निर्धारित कार्यक्रम के तहत समर्थकों ने यहां जुटकर अपने नेता का अभिनंदन किया. काफिले के पहुंचते ही स्वागत करने वालों में उत्साह बढ़ गया और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया.