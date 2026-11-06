'सब लोग आइये बेटी की शादी में..' सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज रवाना हुए MLA अनंत सिंह
Anant Singh Daughter Wedding: प्रयागराज जाने के दौरान अनंत सिंह का बक्सर में जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने शादी में समर्थकों को आमंत्रित किया. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 6, 2026 at 3:11 PM IST
बक्सर: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बक्सर पहुंचे. उनके आगमन को लेकर दलसागर टोल प्लाजा के समीप समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. जैसे ही विधायक का काफिला दलसागर टोल प्लाजा पहुंचा, समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान उनके अभिनंदन के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही.
प्रयागराज दौरे पर निकले अनंत सिंह
अनंत सिंह पटना से प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर रास्ते में कुल 58 स्थानों पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं. इसी क्रम में बक्सर के दलसागर टोल प्लाजा को भी स्वागत स्थल के रूप में चुना गया था. निर्धारित कार्यक्रम के तहत समर्थकों ने यहां जुटकर अपने नेता का अभिनंदन किया. काफिले के पहुंचते ही स्वागत करने वालों में उत्साह बढ़ गया और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया.
अनंत सिंह का जोरदार स्वागत
मोकामा विधायक के काफिले के साथ वाहनों की लंबी कतार भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. सड़क से गुजरते काफिले और स्वागत के लिए जुटे लोगों के कारण टोल प्लाजा के आसपास कुछ देर तक विशेष चहल-पहल का माहौल बना रहा. इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि बेटी की शादी में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए निकला हूं. उन्होंने वहां मौजूद तमाम समर्थकों से भी कहा कि बेटी की शादी में आइये और उसे आशीर्वाद दीजिए.
"25 को शादी है बेटी की. उसी में आएं सबलोग. उसी के लिए सबको न्यौता दे रहे हैं. शादी में आइये और उसको आशीर्वाद दीजिए."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा
25 नंवबर को बेटी की शादी
अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को है. पटना के लदमा स्थित उनके पैतृक गांव में शादी समारोह हो रहा है. करीब 10-15 बीघा जमीन पर भव्य तैयारियां चल रही हैं. कई बॉलीवुड और भोजपुरी सितारों को भी आमंत्रित किया गया है.
कौन हैं होने वाले दामाद?
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी पटना जिले के बिहटा के कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रही है. ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है.
1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
मोकामा विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में 1 दिसंबर से पहले आत्मसमर्पण करना होगा. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी. मार्च में उनको पटना हाईकोर्ट से बेल मिली थी लेकिन मृतक के पोते ने फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद की हत्या हुई थी.
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