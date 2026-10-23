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'ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं..' मतदान के दिन भी टशन में दिखे अनंत सिंह, नीरज ने दिखाया विक्ट्री साइन

अनंत सिंह और नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. मतदान के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार और उनके खिलाफ सक्रिय अनंत सिंह के बयानों ने मुकाबले को फिर से चर्चा में ला दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीरज कुमार के आवास पर जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने उन्हें अपना गुरु बताया. वहीं, सुबह घर से निकलते वक्त नीरज कुमार विक्ट्री साइन बनाते नजर आए.

'ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है'