'ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं..' मतदान के दिन भी टशन में दिखे अनंत सिंह, नीरज ने दिखाया विक्ट्री साइन
पटना एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह के बयान के बाद नीरज कुमार के विक्ट्री साइन ने मुकाबले को चर्चा में ला दिया. पढ़ें खबर-
Published : October 23, 2026 at 8:57 AM IST
पटना : बिहार में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. मतदान के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार और उनके खिलाफ सक्रिय अनंत सिंह के बयानों ने मुकाबले को फिर से चर्चा में ला दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीरज कुमार के आवास पर जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने उन्हें अपना गुरु बताया. वहीं, सुबह घर से निकलते वक्त नीरज कुमार विक्ट्री साइन बनाते नजर आए.
'ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है'
चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने कहा, ''ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है. तीन जिला में रसगुल्ला जाने में गाड़ी का किराया लग जाएगा.'' इस बयान के जरिए उन्होंने चुनाव की व्यापकता और तीन जिलों में फैले निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा की. उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जनता मालिक है और उन्हें अच्छे से वोट देना चाहिए. अनंत सिंह ने जीत को लेकर भी भरोसा जताया.
''नीतीश जी हमर गुरु जी हैं. सब जहां ले जाता है जाते हैं. ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है. तीन जिला में रसगुल्ला जाने में गाड़ी का किराए लग जाएगा. जनता मालिक है हमारा जीत होगा. वोट दीजिए अच्छे से.''- अनंत सिंह, मोकामा विधायक, जेडीयू
नीतीश कुमार को अनंत ने बताया गुरु
नीरज कुमार के घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा, ''नीतीश जी हमार गुरु जी हैं. सब जहां ले जाता है, जाते हैं.'' अनंत सिंह पहले भी नीतीश कुमार को अपना गुरू बताते आए थे लेकिन जिस तरह से आज के संदर्भ में उनका बयान आया है, ऐसा लगता है कि अनंत सिंह ने अब नीतीश कुमार को भी कैजुअल लेना शुरू कर दिया है.
सुबह विक्ट्री साइन बनाकर निकले नीरज कुमार
दूसरी ओर, नीरज कुमार सुबह अपने घर से निकलते वक्त विक्ट्री साइन बनाते नजर आए. चुनाव के दिन उनके इस अंदाज को समर्थकों के बीच जीत के भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, चुनावी नतीजे मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे.
अनंत सिंह की वजह से चर्चा में आए अनुज कुमार सिंह
पटना में इस चुनाव को हाई-प्रोफाइल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है. इस दौरान प्रशांत किशोर की जन सुराज से जुड़े उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह भी चर्चा में रहे. अनंत सिंह की ओर से अपने करीबी अनुज कुमार सिंह के समर्थन में लगातार अपील किए जाने से मुकाबले को लेकर राजनीतिक दिलचस्पी बढ़ी. चुनाव के अंतिम चरण तक अनंत सिंह अपने करीबी के पक्ष में मतदाताओं से समर्थन की अपील करते नजर आए.
अनंत सिंह से जुड़े विवाद भी रहे हैं चर्चा में
अनंत सिंह बिहार की राजनीति के ऐसे नेताओं में शामिल हैं, जिनका नाम राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ कई आपराधिक मामलों और विवादों में भी सामने आता रहा है. मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 और अन्य हथियारों से जुड़े मामले में उनकी जमानत और रिहाई भी सुर्खियों में रही. उनके राजनीतिक सफर में आपराधिक मुकदमों और विवादों का मुद्दा अक्सर चर्चा में आता रहा है. हालांकि, मौजूदा चुनाव के संदर्भ में उनके बयान और अनुज कुमार सिंह के समर्थन में उनकी सक्रियता अलग राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है.
चुनावी मुकाबले पर नजर
एक तरफ नीरज कुमार का आत्मविश्वास और दूसरी तरफ अनंत सिंह की ओर से अनुज कुमार सिंह के समर्थन में की गई अपील ने पटना के चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. अब मतदाताओं के फैसले और आधिकारिक मतगणना से ही स्पष्ट होगा कि इस सियासी खींचतान का नतीजा किसके पक्ष में जाता है.
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