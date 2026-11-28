अनंत सिंह हॉर्स रेस में मौत मामला: मृतक के गांव बेगूसराय पहुंचे दोनों बेटे, परिवार को दिया मदद का भरोसा
Anant singh Horse Race में हुई बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत मामले में अनंत सिंह के दोनों बेटे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. रिपोर्ट-नीलेश
Published : November 28, 2026 at 8:31 AM IST
बेगूसराय : बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ देखने पहुंचे बुजुर्ग की मौत से 'छोटे सरकार' का परिवार काफी दुखी था. मौत की जानकारी होने पर विधायक अनंत सिंह ने अपने दोनों बेटे अभिषेक और अंकित को मृतक के दरवाजे पर शोक संवेदना जताने के लिए भेजा.
अनंत सिंह के दोनों बेटे पहुंचे मृतक के गांव
मृत बुजुर्ग अरविंद सिंह (65 वर्ष) बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के रहने वाले थे. अनंत सिंह के दोनों बेटे उनके घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. अनंत के बेटे अभिषेक ने कहा कि ये हमारे परिवार हैं, यहां आना तो उनका धर्म बनता है.
मृतक के परिजनों को बंधाया ढांढस
घटना के दो दिन बाद शुक्रवार को अनंत सिंह के दोनों बेटे अभिषेक और अंकित रहुआ गांव पहुंचे. यहां उन्होंने मृतक अरविंद सिंह के परिजनों से मुलाकात की, परिवार का दुख साझा किया और इस मुश्किल घड़ी में हरसंभव सहयोग करने का भरोसा दिया.
"हम यहां अपने परिवार से दुख साझा करने आए हैं. मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इनके साथ सुख-दुख में मजबूती से खड़े हैं. ये हमारे परिवार की तरह हैं. इन्हें जिस भी तरह की मदद चाहिए हम इनका सहयोग करें. गुरुवार की शाम को मुझे इस घटना के बारे में पता चला था. ये मेरा परिवार है यहां आना तो बनता है."- अभिषेक सिंह, अनंत सिंह के बेटे
घुड़दौड़ देखते समय बिगड़ी थी तबीयत
इस दौरान मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता घुड़दौड़ देखने गए थे. उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. परिवार ने किसी से शिकायत नहीं होने की बात भी कही. एक तरफ जहां परिवार में अपने बुजुर्ग को खोने का गम है, वहीं विधायक अनंत सिंह के बेटों का मृतक के घर पहुंचना और परिजनों से मुलाकात करना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
मौत दे गया परिवार को जीवन भर का दर्द
फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. शादी समारोह में घुड़दौड़ देखने गए अरविंद सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए यह घटना जिंदगी भर का दर्द बन गई है.
25 नवंबर को थी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी
जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी के अवसर पर उनके पैतृक गांव नदवां में भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. इसी दौरान रहुआ गांव निवासी अरविंद सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े. आनन-फानन में पुलिस उन्हें बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था.
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