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'अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे', अनंत सिंह बोले- JDU 10 सीटों पर सिमटेगी

अनंत सिंह, जेडीयू से निष्कासित विधायक ( ETV Bharat )

पटना : जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि अब वह किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी पार्टी बनाएंगे. अनंत सिंह ने जदयू पर हमला बोलते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में पार्टी 10 सीटों पर सिमट जाएगी.

'जिन्होंने निकाला है, उनकी औकात क्या है'