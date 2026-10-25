'अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे', अनंत सिंह बोले- JDU 10 सीटों पर सिमटेगी
जदयू से निष्कासित अनंत सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और दावा किया कि आगामी चुनाव में जदयू 10 सीटों पर सिमटेगी. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 25, 2026 at 11:22 AM IST
पटना : जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि अब वह किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी पार्टी बनाएंगे. अनंत सिंह ने जदयू पर हमला बोलते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में पार्टी 10 सीटों पर सिमट जाएगी.
'जिन्होंने निकाला है, उनकी औकात क्या है'
अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने की जानकारी खबर देखकर मिली. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. अनंत सिंह ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि जिन्होंने उन्हें पार्टी से निकाला है, उनकी औकात क्या है, यह चुनाव आने पर पता चल जाएगा.
'पार्टी के मालिक बनाए गए लोग ही नहीं निकाले होंगे'
जदयू से निष्कासन के पीछे किसकी भूमिका है, इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी में जिन्हें मालिक बनाया गया है, उन्हीं लोगों ने उन्हें निकाला होगा. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है. साथ ही पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से पार्टी में काम हो रहा है, उससे पार्टी बची नहीं है.
"...मुझे कोई पछतावा नहीं है.जनता ही भगवान है, और उन्होंने जो भी फैसला लिया है, वही सही फैसला है. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. पार्टी नीतीश कुमार की थी और फैसले भी वही लेते थे. अब पार्टी में बचा ही क्या है? इसमें किसका क्या योगदान है? पार्टी ने मुझे निकाला है, लेकिन उन लोगों ने खुद क्या किया है? अब हम आगे क्या करेंगे?... नीतीश कुमार अब वहां नहीं हैं. पार्टी उन्हीं की थी, और अब जब वे चले गए हैं, तो पार्टी भी खत्म हो चुकी है.''- अनंत सिंह, जेडीयू से निष्कासित विधायक
'नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, पार्टी बर्बाद हो गई'
अनंत सिंह ने जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं और पार्टी बर्बाद हो गई है. उन्होंने आने वाले चुनाव में जदयू के प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि चुनाव में पार्टी की स्थिति सामने आ जाएगी.
''JD(U) को कम से कम 10 सीटें जीतने में भी लाले पड़ जाएंगे . मुझे नहीं पता कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया; शायद जिन लोगों ने पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया है, वे ही इसके ज़िम्मेदार हैं. मैं अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करूंगा... मेरा मानना है कि JD(U) का कोई भविष्य नहीं है. यह बात चुनावों के दौरान पूरी तरह साफ हो जाएगी..."- अनंत सिंह, जेडीयू से निष्कासित विधायक
एमएलसी चुनाव में दल-विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई
गौरतलब है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में दल-विरोधी गतिविधियों के आरोप में मोकामा विधायक अनंत सिंह पर कार्रवाई की है. उन्हें छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है.
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