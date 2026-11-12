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Watch Video: ब्लैक स्कॉर्पियो और अपने घोड़े के साथ रेस लगाते नजर आए अनंत सिंह

रेस लगाते नजर आए अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी की शाही शादी को लेकर इनदिनों काफी चर्चा में हैं. इसी कड़ी में शादी वाले दिन होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर भी जमकर प्रैक्टिस चल रही है. इसमें कोई कसर न रहे इसको लेकर अनंत सिंह बीती रात (10 नवंबर) अपने पैतृक घर बाढ़ के नदावां गांव पहुंचे.

अहले सुबह अपने घोड़े और ब्लैक स्कॉर्पियो के साथ अनंत सिंह रेस करते नजर आए. इस दौरान उनके ग्रामीण समर्थक और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे. बता दें कि विधायक अनंत सिंह छोटी बेटी शिवांगी सिंह की आगामी 25 नवंबर को होने वाली शादी को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर सुर्खियों में हैं.

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11 साल से अमेरिका में रह रहे ऋषिकेश

अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार उर्फ़ अंकित की तस्वीर भी सामने आ चुकी है. ऋषिकेश कुमार जॉर्जिया विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में नौकरी करते हैं. वह 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. वह मूलरूप से पटना ज़िले के बिहटा में रहते हैं. इनके पिता सेवानिवृत्त रणविजय सिंह सीआरपीएफ के कमांडेंट रह चुके हैं.

फिलहाल ऋषिकेश कुमार परिवार के साथ कृष्णानगर में रहते हैं. जबकि शिवांगी सिंह मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं. लेकिन इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी और शिक्षा को लेकर किसी को बताना जरूरी नहीं समझा है. दरअसल ये सारी बातें शिवांगी सिंह ने एक निजी चैनल के पत्रकार को साक्षात्कार में बताई थी.

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह के 5 बच्चे

मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को 5 बच्चे हैं. इनमें तीन पुत्र अभिषेक सिंह, अंकित सिंह और अभिनव सिंह वहीं, बड़ी बेटी राजनंदनी सिंह और शिवांगी सिंह है. अभिषेक और अंकित जुड़वां भाई हैं. यूपी के नोएडा में स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लंदन चले गए थे. फिर वापस अभी अपने परिवार के राजनीतिक गुर सीख रहे हैं. छोटा बेटा अभिनव यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर करता है. फिलहाल बहन की शादी पर गांव आए हुए हैं.

गांव के लोग उत्साहित (ETV Bharat)

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