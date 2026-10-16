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'नीतीश कुमार के लिए 9 लोगों का मर्डर करवाया', अनंत सिंह का विस्फोटक बयान

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

''हमने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है. कोई भी मेरी तरह कुर्बानी नहीं दिया है. जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे. इधर-उधर घूमते रहते थे. उस समय हम नीतीश कुमार के साथ रहकर 9 लोगों का मर्डर कराए. जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो हमारे घर पर गोलियों की बौछार करवायी गई. फिर कहता हूं मेरी तरह पार्टी के लिए किसने कुर्बानी दी है. नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहे हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे.''- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा