अपने बयान पर अनंत सिंह की सफाई, बोले- 'लालू यादव ने हमारे 9 लोगों को मरवा दिया था'
'9 लोगों का मर्डर करवाया', अनंत सिंह के इस बयान ने जब मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई दी है. रिपोर्ट- शशि तुल्सयान.
Published : October 16, 2026 at 7:34 PM IST
पटना : मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है. कहा कि हमने नीरज कुमार को जवाब दिया है कि मैंने कितनी कुर्बानी दी है. जब लालू यादव की सरकार थी तब हमारे 9 लोग मरवा दिए गए और मुझे गोली लगी. हम नीतीश कुमार के साथ हुए इसलिए लालू यादव ने मरवा दिए. हमारी इतनी क्षति हुई है. मेरे पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.
''कुछ कारणवश हम लालू यादव की पार्टी में चले गए. इसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह हमसे मिलने आए. मैं फिर से नीतीश कुमार के साथ हो गया. उस वक्त लालू यादव की सरकार थी. एसटीएफ ने मेरे 9 लोगों की हत्या कर दी. मुझको भी गोली मारी गई थी. लालू जी ही मरवाए थे.''- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक
'मेरे भाई को टिकट दिया गया था'
पुराने दिनों को याद करते हुए अनंत सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ थे तब मेरे भाई को टिकट दिए थे. तभी से हम नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं. जब हमारे भाई साहब को टिकट दिया गया था तब समता पार्टी हुआ करती थी, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार हुआ करते थे. इसके बाद दोनों आलग हो गए.
दिलीप सिंह लालू यादव के साथ रहे क्योंकि वह उनकी पार्टी से थे, हालांकि टिकट नीतीश कुमार ही दिलवाए थे. इसी बीच नीतीश कुमार से हमारी मुलाकात हुई क्योंकि हम गांव में काम करते थे. उन्होंने मुझसे मदद मांगी, तो मैंने कहा था मेरे भाई को टिकट दीजिए. इसके बाद उन्होंने लालू यादव से बात कर हमारे भाई को टिकट दिए. उसके बाद से हम नीतीश कुमार की मदद करने लगे.
'चांदी के सिक्का से नीतीश कुमार को तौले थे'
अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से दो दिन मिलना ही हुआ था कि तीसरे दिन मेरे 9 लोगों को लालू यादव मरवा दिए. हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, जिससे उनका देहांत हो गया. लालू यादव ने मुझसे कहा था कि मीटिंग में नहीं जाना, वरना बर्बाद कर देंगे. मैंने कहा बैठक में जाऊंगा. चांदी के सिक्का से नीतीश कुमार को तौले थे उसके चार दिन बाद ही हमला किया गया. हमारे 9 लोगों की हत्या की गई. मुझे भी गोली लगी. पुलिस को भेजकर भुनवा दिया गया था.
''जब नीरज कुमार ने बयान दिया था उसपर मैंने कहा कि हमने कुर्बानी दी है. नीतीश कुमार के साथ आने के कारण ही हमारे 9 लोग मारे गए थे. चाहे वोट लूटकर दें या जैसे दें 3 लाख वोट हम मोकामा और बाढ़ से नीतीश कुमार को देते थे. आज तक एक रुपया नहीं लिए हैं, सब दिन मदद किए हैं. नीरज कुमार कह रहे हैं कि हमने क्या किया?''- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक
क्या बोले थे अनंत सिंह?
शुक्रवार को अनंत सिंह ने बयान दिया था जिसको लेकर सियासत गरमा गई थी. उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तब हमने उनका साथ दिया था. 9 लोगों का मर्डर करवाए थे. हमने काफी कुर्बानी दी थी. इस बयान के आने के बाद ही हलचल तेज हो गई थी. आरजेडी, कांग्रेस ने तीखा हमला किया था.
Patna, Bihar: When asked if he still supports his party, JD(U) MLA Anant Singh says, "...Who has made as many sacrifices as I have? Nitish Kumar was nothing back then; he used to roam around here and there. At that time, while being with Nitish Kumar, I got nine people murdered..."— IANS (@ians_india) October 16, 2026
अनुज सिंह के समर्थन में अनंत
दरअसल, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है. एक बार फिर कहा कि इस बार अहंकारी का अहंकार टूटने जा रहा है. अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने कहा हम अपने छोटे भाई अनुज सिंह के लिए वोट मांगने आए हैं. यह बदलाव का प्रतीक है. दूसरी तरफ जो खुद को स्टार समझता है, वो बहुत अहंकारी हो गया है. जनता से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घमंड में रहता है.
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