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पहले अनंत सिंह.. अब फरार भतीजों को मिली बड़ी राहत, दुलारचंद यादव हत्याकांड में मिली जमानत

चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह के दोनों भतीजों बड़ी राहत मिली है. पटना उच्च न्यायालय से उनको अग्रिम जमानत मिल गई है. पढ़ें..

Anant Singh
अनंत सिंह के भतीजों को मिली जमानत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 6:28 PM IST

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पटना: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. ये दोनों मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के भतीजे हैं. आज जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने इनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी.

धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह को बेल: इस अग्रिम जमानत याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने तथ्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. राज्य सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉस्क्यूटर सत्येंद्र सिंह ने पक्ष प्रस्तुत किया. उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अनंत सिंह के भतीजों को एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई.

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अनंत सिंह (ETV Bharat)

फरार चल रहे थे दोनों आरोपी: जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कर दी गई थी. धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दुलारचंद यादव को उनकी कार से खींच कर निकाला. हालांकि दोनों घटना के बाद से फरार चल रहे थे.

पिछले दिनों जेल से निकले अनंत: इसी मामले में विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल में रखा गया था. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर नहीं किया लेकिन उसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जहां सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक अनंत सिंह को 19 मार्च 2026 को जमानत दे दी. 23 मार्च को वो जेल से बाहर आ गए.

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बाहुबली विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

क्या है मामला?: ये मामला 30 अक्टूबर 2025 का है. जब चुनाव प्रचार के दौरान घोसवरी थाना क्षेत्र के बसावनचक गांव में मोकामा से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. इसी दौरान जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई.

Dularchand Yadav murder case
दुलारचंद यादव (फाइल) (ETV Bharat)

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई, बल्कि किसी भारी वाहन की टक्कर से लगी चोट के कारण जान गई. इसे कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर बताया था. हालांकि परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गाड़ी से कुचलने और गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया.

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