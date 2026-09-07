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MLC चुनाव को लेकर JDU में टेंशन! अनंत सिंह और नीरज कुमार के साथ अध्यक्ष ने कमरे में की बैठक

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में कोई भी चुनाव हो और हलचल ना रहे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि अभी कुछ महीने बाद पटना स्नातक सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है. इससे पहले जेडीयू में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज विधायक अनंत सिंह और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे. बंद कमरे में हुई बैठक दोनों नेताओं ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ बंद कमरे में बैठक की. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए में मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ''पार्टी और गठबंधन में सबकुछ ठीक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कोई खिलाफ नहीं है, सब एक है. एमएलसी का चुनाव है, इसलिए बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई.'' बैठक में अनंत सिंह, नीरज कुमार (ETV Bharat) पार्टी का नाम यूनाइटेड- नीरज कुमार समन्वय के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि समन्वय बिल्कुल ठीक है. हमारी पार्टी का नाम यूनाइटेड है, इसलिए न हमारी पार्टी में कोई दिक्कत है न एनडीए में समन्वय की कमी है. प्रदेश अध्यक्ष पहले जिला अध्यक्ष के साथ बैठक किए और यह दूसरी बैठक है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई. ''हम लोगों का संगनात्मक दायित्व होता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होती है. एकता ही हमारी पूंजी है, इसलिए यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है.''- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी