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MLC चुनाव को लेकर JDU में टेंशन! अनंत सिंह और नीरज कुमार के साथ अध्यक्ष ने कमरे में की बैठक

एमएलसी चुनाव से पहले जनता दल युनाइटेड सभी विपरीत स्थितियों को ऑल इज वेल में कंवर्ट करना चाह रही है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार.

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डिजाइन फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 4:56 PM IST

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पटना : बिहार में कोई भी चुनाव हो और हलचल ना रहे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि अभी कुछ महीने बाद पटना स्नातक सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है. इससे पहले जेडीयू में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज विधायक अनंत सिंह और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे.

बंद कमरे में हुई बैठक

दोनों नेताओं ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ बंद कमरे में बैठक की. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए में मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ''पार्टी और गठबंधन में सबकुछ ठीक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कोई खिलाफ नहीं है, सब एक है. एमएलसी का चुनाव है, इसलिए बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई.''

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बैठक में अनंत सिंह, नीरज कुमार (ETV Bharat)

पार्टी का नाम यूनाइटेड- नीरज कुमार

समन्वय के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि समन्वय बिल्कुल ठीक है. हमारी पार्टी का नाम यूनाइटेड है, इसलिए न हमारी पार्टी में कोई दिक्कत है न एनडीए में समन्वय की कमी है. प्रदेश अध्यक्ष पहले जिला अध्यक्ष के साथ बैठक किए और यह दूसरी बैठक है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई.

''हम लोगों का संगनात्मक दायित्व होता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होती है. एकता ही हमारी पूंजी है, इसलिए यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है.''- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी

नीरज कुमार का बयान (ETV Bharat)

अनंत सिंह हमारी पूंजी- नीरज कुमार

अनंत सिंह के विरोध के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि आज किसी का बयान आपने सुना है? विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार सारी बात बताई कि पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है, तो सबको यूनाइट रहना है. सब नाराजगी खत्म हो गई. पार्टी के विधायक अनंत सिंह हमारी पूंजी हैं. सारे विधायक मेरा समर्थन करेंगे. पालीगंज से रजौली तक सब एकजुट है.

क्या बोले थे अनंत सिंह

दरअसल, पिछले दिनों जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह नीरज कुमार के खिलाफ हो गए थे. बगावती सुर अपनाते हुए कहा था कि वह इस बार के एमएलसी चुनाव में अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. इस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई थी.

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जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

मीडिया से दूर रहे 'छोटे सरकार'

कहा जाने लगा था कि अनंत सिंह बागी हो गए हैं. वैसे आज हुई बैठक के बाद अनंत सिंह ने कुछ भी नहीं कहा. आमतौर पर मीडिया से रू-ब-रू होने वाले अनंत सिंह बैठक के बाद तुरंत निकल गए. ऐसे में सवाल बरकरार है कि क्या ऑल इज वेल हो गया है, या फिर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार इस चुनाव में 'खेला' करेंगे?

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