ETV Bharat / state

अनंत सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में खारिज की स्टे याचिका

पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल : बचाव पक्ष का मुख्य तर्क था कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कई कानूनी विसंगतियां हैं. अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया उचित नहीं रही और पूरे मामले में राजनीतिक दबाव की आशंका है. इसी आधार पर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई.

एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई अहम सुनवाई : गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय में आज अनंत सिंह मामले की सुनवाई MP-MLA कोर्ट में हुई. इस दौरान उनके अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बचाव पक्ष की ओर से कई कानूनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया.

गिरफ्तारी पर स्टे देने से कोर्ट का इनकार : हालांकि बचाव पक्ष की लंबी दलीलों के बावजूद अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर स्टे देने से इनकार कर दिया. इसे अनंत सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब भी गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है और कानूनी संकट बरकरार है.

20 मई को होगी अगली सुनवाई : कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला लिया. MP-MLA कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है.

केस डायरी भी तलब : अदालत ने पुलिस से केस डायरी भी मांगी है, ताकि अगली सुनवाई में पूरे मामले की गहराई से जांच की जा सके. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस अपने सबूतों और केस डायरी के आधार पर कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है या बचाव पक्ष अपनी दलीलों से अनंत सिंह को राहत दिलाने में सफल होता है.

राजनीतिक हलकों में फिर चर्चा तेज : अनंत सिंह का मामला एक बार फिर कानूनी गलियारों के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. उनकी गिरफ्तारी पर स्टे नहीं मिलने से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर अब 20 मई की अगली सुनवाई पर टिक गई है.

ये भी पढ़ें :-