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अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने पर क्या बोले बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार? मुश्किल में 'छोटे सरकार'

डॉ प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ( ETV Bharat )

गया : बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की विधायकी पर कार्रवाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है. जदयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता पर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने स्पष्ट किया है कि अनंत सिंह के खिलाफ मिले आवेदन और प्रमाणों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई होगी.

विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा मामला