अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने पर क्या बोले बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार? मुश्किल में 'छोटे सरकार'
मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने को लेकर मामला स्पीकर तक पहुंच चुका है जिसकी पुष्टि खुद प्रेम कुमार ने की. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : October 29, 2026 at 9:10 AM IST
गया : बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की विधायकी पर कार्रवाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है. जदयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता पर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने स्पष्ट किया है कि अनंत सिंह के खिलाफ मिले आवेदन और प्रमाणों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई होगी.
विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा मामला
गया में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से अनंत सिंह के खिलाफ विधानसभा को लिखित आवेदन दिया गया है. इसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं. अध्यक्ष के मुताबिक, आवेदन के साथ संबंधित प्रमाण भी संलग्न किए गए हैं. अब इन दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
''अनंत सिंह के खिलाफ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा बिहार विधानसभा को आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बात कही गई है. इसके प्रमाण भी संलग्न किए गए हैं. इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.''- डॉ प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा अध्यक्ष
विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार का आरोप
अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हाल में हुए पटना स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव में जदयू के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया. इसी मामले को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए जदयू ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है. अब इस प्रकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन पहुंचने के बाद उनकी सदस्यता पर संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, अभी सदस्यता समाप्त करने को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.
चुनावी हार के बाद बदले अनंत सिंह के तेवर
विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद अनंत सिंह के तेवर भी पहले की तुलना में नरम दिखाई दिए. अपने समर्थित प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार की हार के बाद उन्होंने नतीजे को स्वीकार करने में देर नहीं की. चुनावी नतीजों पर उनकी तत्काल प्रतिक्रिया को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है. हालांकि, इस रुख का विधानसभा सदस्यता से जुड़े मामले पर क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी.
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल अनंत सिंह की विधायकी पर अंतिम निर्णय का इंतजार है. विधानसभा अध्यक्ष के बयान से स्पष्ट है कि मामला उनके संज्ञान में है और आवेदन के साथ दिए गए प्रमाणों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद ही नियमों के तहत अगला कदम उठाया जाएगा. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि समीक्षा के बाद अनंत सिंह को राहत मिलेगी या उनकी सदस्यता पर कोई कार्रवाई होगी. इसका जवाब विधानसभा अध्यक्ष के अगले निर्णय से ही सामने आएगा.
प्रेम कुमार बोले- कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया
विभिन्न राज्यों में चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन बताता है कि जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है. उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिले समर्थन का भी बात उन्होंने रखी. हालांकि, अनंत सिंह की सदस्यता के सवाल पर उन्होंने किसी जल्दबाजी या निश्चित समयसीमा का संकेत नहीं दिया.
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