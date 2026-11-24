बेटी की शादी में अनंत सिंह का रौबदार अंदाज! "बड़े रंगदार" गाने पर मूछों पर ताव देते नजर आए छोटे सरकार
Anant Singh Daughter Haldi: गायक आर्यन बाबू ने अनंत सिंह को मंच पर बुलाया, फिर वे गाने पर मूंछों पर ताव देते नजर आए.रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 24, 2026 at 2:10 PM IST
पटना: बिहार के पटना स्थित बाढ़ में बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी की रस्में शुरु हो चुकी है.सोमवार शाम उनकी बेटी शिवांगी की हल्दी की रस्में निभाई गई. इस दौरान नदावां स्थित पैतृक गांव में पारंपरिक गीत संगीत के बीच 'छोटे सरकार' अपने शाही अंदाज़ में दिखे.
मूंछों पर ताव देते नजर आए अनंत सिंह
कार्यक्रम के दौरान लोकगायक आर्यन बाबू ने अनंत सिंह को मंच पर आने का आग्रह किया और फिर "बड़े रंगदार" गाने पर वे मंच से मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते नजर आए. इसके अलावा गाने के बाद स्टेज पर डांस के कार्यकर्म के दौरान नोटों की गड्डियां भी उड़ती दिखाई दी.
हल्दी सेरेमनी की भव्य सजावट
वहीं हल्दी सेरेमनी के लिए तैयार भव्य स्टेज को विदेशी फूलों से सजाया गया. शिवांगी सिंह अपने भाई, बहन और मां के साथ स्टेज पर नजर आई रही हैं. सबसे पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने हल्दी की रस्म की. भले ही बिन मौसम बरसात से तैयारियों में थोड़ी बाधा आई है पर सभी रस्में तय कार्यक्रम के मुताबिक ही किए जा रहे हैं
मंगलवार को होगी मेहंदी व संगीत
विवाह कार्यक्रम के तय शेड्यूल के मुताबिक, 23 नवंबर को हल्दी कलश की रस्म की गई. इसके बाद आज (24 नवंबर) शिवांगी की मेहंदी और संगीत का भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है. आज शाम से ही देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खास अतिथियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो जाएगा.
चार लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना
गौरतलब है कि शिवांगी की शादी 25 नवंबर को पटना स्थित बिहटा के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रणविजय कुमार के बेटे ऋषिकेश के साथ हो रही है. इस विवाह समारोह में करीब चार लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.
शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन
इस शादी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. जिसमें प्रथम विजेता को पहली बार थार गाड़ी द्वितीय विजेता को बुलेट बाइक और तृतीय को स्कूटी दी जाएगी. इसके लिए 50 से अधिक घुड़सवार अपने घोड़े के साथ नदावां पहुंच दो घंटे सुबह और शाम प्रशिक्षण भी कर रहे हैं.
150 प्रकार के लजीज पकवान
यहां देश-विदेश के 4 लाख मेहमानों के लिए 150 प्रकार के लजीज पकवान भी बनवाए गए. वीवीआईपी मेहमानों के लिए 5 हेलीपैड भी बनाए गए हैं. अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को करोड़ों की डिफेंडर और शादी के दिन ही छोटे बेटे को उसके जनेऊ कार्यक्रम में गिफ्ट के तौर पर BMW कार देंगे.
विवाह समारोह पर टिकी सबकी नजरें
फिलहाल बंगाल की खाड़ी से उठे अकवान तूफान का असर इस शाही शादी की तैयारियों पर भी पड़ा है. घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयार 10 बिगहा मैदान पानी से गिला हो चुका था, जिसे रात दिन लेबर के जरिए बालू और मिट्टी भरवाकर तैयार करवाया जा रहा है. वहीं हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद अब परिवार और क्षेत्र के लोगों की निगाहें बुधवार को होने वाले विवाह समारोह पर टिकी हैं.
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