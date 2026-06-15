ETV Bharat / state

अनंत सिंह को बड़ी राहत: हथियार के साथ डांस मामले में बाहुबली समेत 7 को अग्रिम जमानत

कोर्ट ने डांस और हथियार लहराने के मामले में विधायक अनंत सिंह सहित सात आरोपियों की अग्रिम जमानत दे दी है.

Anant Singh Granted anticipatory bail
मोकमा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: डांस और हथियार लहराने के मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत सात लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई है. गोपालगंज सिविल कोर्ट के एडीजे-3 एमपी-एमएलए की कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. अदालत के इस फैसले से अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है.

एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला: दरअसल, यह मामला काफी समय से कानूनी प्रक्रिया के अधीन था, जिस पर सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण सबकी निगाहें टिकी थीं. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई. बचाव पक्ष पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत के सामने दलील दी.

वकील ने आरोप निराधार बताया: वकील ने कोर्ट को बताया कि अनंत सिंह पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले से जुड़े साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और उनके मुवक्किल कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं. विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों, गवाहों के बयानों और केस डायरी का गहन अध्ययन किया.

अनंत सिंह को अग्रिम जमानत (ETV Bharat)

समर्थकों में उत्साह: अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपियों की कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनंत सिंह सहित सभी सात लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. न्यायालय से जमानत मिलने की खबर जैसे ही कोर्ट परिसर से बाहर आई, गोपालगंज से लेकर पटना और मोकामा तक अनंत सिंह के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया.

"अनंत कुमार सिंह के मामले में सुनवाई हुई. अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने मंजूरी दे दी है. अनंत सिंह समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है." -कुमार हर्षवर्धन, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

2 और 3 मई का मामला: मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव से जुड़ा है. एक जनेऊ कार्यक्रम में 2 और 3 मई को विधायक अनंत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इसी दौरान भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के गीत पर हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई की थी. मामला कोर्ट तक पहुंच गया था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ANANT SINGH
ANANT SINGH ANTICIPATORY BAIL
GOPALGANJ NEWS
अनंत सिंह को जमानत
ANANT SINGH BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.