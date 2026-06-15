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अनंत सिंह को बड़ी राहत: हथियार के साथ डांस मामले में बाहुबली समेत 7 को अग्रिम जमानत

गोपालगंज: डांस और हथियार लहराने के मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत सात लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई है. गोपालगंज सिविल कोर्ट के एडीजे-3 एमपी-एमएलए की कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. अदालत के इस फैसले से अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है.

एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला: दरअसल, यह मामला काफी समय से कानूनी प्रक्रिया के अधीन था, जिस पर सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण सबकी निगाहें टिकी थीं. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई. बचाव पक्ष पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत के सामने दलील दी.

वकील ने आरोप निराधार बताया: वकील ने कोर्ट को बताया कि अनंत सिंह पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले से जुड़े साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और उनके मुवक्किल कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं. विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों, गवाहों के बयानों और केस डायरी का गहन अध्ययन किया.